Event – Women’s Winter Camp 2017 powered by Marmot Ladies, der Schnee ruft!

Freeriden, Skitourengehen, Wellness und jede Menge Outdoor-Erlebnisse: Bereits zum sechsten Mal findet diesen Winter das Women’s Winter Camp powered by Marmot statt. Wintersportaffine Mädels können an zwei Terminen jeweils vier Tage lang unter der Anleitung professioneller Guides zum Freeriden und Skitourengehen aufbrechen. Auf der Agenda stehen außerdem Techniktrainingskurse, spannende Workshops sowie Tipps zur richtigen Bekleidung und Ernährung. Nach “getaner Arbeit” geht es im Wellnessbereich der hochkarätigen Sterne-Hotels zum Erholen und Relaxen. Abgerundet wird das Konzept der “Ladies only”-Eventreihe durch ein hochwertiges Welcome-Package.

Winter Camps für Ladies in Galtür/Ischgl und Kirchberg/Kitzbühel:

Vom 7. bis 10. Januar 2018 findet das erste Camp in Galtür/Ischgl im Paznaun Tal statt und von 18. bis 21. März 2018 dürfen sich die Damen dann in Kirchberg inmitten der Kitzbühler Alpen austoben. Beide Events beinhalten jeweils drei Nächte mit Halbpension und Lunchpaket, 4-Tages-Skipässe, geführte Touren, inklusive Techniktraining, Workshops, Yoga & Pilates, Vorträge zum Thema Lawinensicherheit sowie Bekleidung und Equipment der Partner zum kostenlosen Ausleihen. Der Preis für das erste Camp im Wirler Hof, inkl. aller oben genannten Leistungen beträgt 769,- Euro pro Person im Doppelzimmer. Der zweite Termin im Lifthotel Aschaber kostet 649,- Euro pro Person. Für einen kleinen Aufschlag ist auch eine Unterbringung im Einzelzimmer möglich.

Weitere Informationen gefällig? Unser af-Frischluftmädel Vroni war vor zwei Jahren beim Women’s Winter Camp mit von der Partie und vollends begeistert. Ihren Erfahrungsbericht gibt es hier zum Nachlesen.

Wer in 2018 mit dabei sein will, der sollte schnell sein. In den letzten Jahren waren die Camps bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Die Anmeldung ist unter www.womenswintercamp.com möglich.

Women’s Winter Camps – die Termine im Überblick:

Galtür, Ischgl: So, 07.01.2018 – Mi, 10.01.2018

Übernachtung im ****-Hotel Wirler Hof

www.huber-hotels.at

Kirchberg, Tirol: So, 18.03.2018 – Mi, 21.03.2018

Übernachtung im ***-Lifthotel Aschaber

www.aschaber-hotels.at