Event – Women’s Winter Camp 2019 powered by Marmot Ladies only – Freeriden, Skitourengehen und jede Menge Spaß im Schnee

Das Women`s Winter Camp powered by Marmot verspricht den Teilnehmerinnen auch im Jahr 2019 wieder eine Vielzahl abenteuerlicher und entspannender Aktivitäten – und das an gleich zwei Terminen. "For Women only" geht's in zwei außergewöhnliche Winterregionen zum Freeriden und Skitourengehen. Auf einer Expo-Area können die Frischluftfreundinnen zudem eine Vielzahl an Produkten von den zahlreichen Partnern ausprobiert und dreieinhalb Tage lang auf Herz und Nieren getestet werden. Vom 6. bis 9. Januar 2019 findet das erste Camp in Galtür/Ischgl im Paznaun Tal statt und von 17. bis 20. März 2019 dürfen sich die Damen dann in Kirchberg inmitten der Kitzbühler Alpen austoben. Schnell sein lohnt sich, denn die Wintercamps sind überaus beliebt wie unser Erfahrungsbericht beweist.

www.womenswintercamp.com

Von Action bis Erholung – alles was die Damen glücklich macht

Bereits zum siebten Mal können die weiblichen Wintersportler ganz unter sich bleiben und mehr darüber erfahren, wie man sich in unpräpariertem Gelände richtig verhält. Dazu gehören ausführliche Theorie- und Praxisschulungen und natürlich viel Zeit, um sich im Pulverschnee auszutoben – natürlich unter Anleitung von professionellen Bergführern und Guides. Körperliche Fitness und gutes skifahrerisches Können auf der Piste sind zwar Voraussetzung, dennoch sind Einsteigerinnen ebenso willkommen wie fortgeschrittene Damen, die sich auf Pulverschnee und unverspurte Abfahrten freuen können.

Neben den zahlreichen Aktivitäten dürfen sich die Teilnehmerinnen auch auf ein hochwertiges Welcome-Package, Vorträge, Schulungen sowie auf eine entspannte Zeit bei Yoga, Pilates und Co. freuen. Den idealen Ausklang vom Tag versprechen wohltuende Massagen im Wellnessbereich. Beide Events beinhalten jeweils drei Nächte mit Halbpension und Lunchpaket, Vier-Tages-Skipässe, geführte Touren inklusive Techniktraining, spannende Workshops, Vorträge zum Thema Lawinensicherheit, Bekleidung sowie Ernährung.

Quelle: Fiedler Concept

