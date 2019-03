Nach der erfolgreichen Premiere im Sommer 2018 geht der Trailrunning Event 360° TRAIL in die zweite Runde und ist wieder zu Gast in der Region rund um die Zugspitze. Vom 20. bis 22. September steht zwei Tage lang die Wissensvermittlung rund um den Trendsport im Vordergrund. Vorbeischauen können Laufsportler und Interessierte jeden Alters, die bevorzugt abseits asphaltierte Wege unterwegs sind. Egal ob Mann oder Frau, Einsteiger oder Fortgeschrittene, jedem Teilnehmer wird ein umfangreiches Programm geboten, bei dem sich nicht nur verschiedene Marken aus dem Laufsport-Segment mit ihren Produkten vorstellen und ihr Know-How im Rahmen von Vorträgen und Workshops einbringen. Auch diesmal wird es wieder geführte Laufrunden, praktische Materialtests und spannende Athletentipps, Filmvorführungen sowie interessante Podiumsdiskussionen rund um den Trailsport geben. Wer dabei sein will, hat die Wahl zwischen einem Tagesticket für günstige 19 Euro oder einem 3-Tages-Pass für 49 Euro. Der Besuch der Expo ist für alle Interessierten grundsätzlich kostenlos. Mehr Infos zum Event findet ihr auf der offiziellen Website unter: www.360-trail.com

Sportliches Rahmenprogramm und Testmöglichkeiten rund um die Trendsportarten Trailrunning und Berglauf

Testing, Running, Adventure, Information und Lifestyle: Beim diesjährigen Trailevent stehen wieder die neuesten Materialien und Technologien von namhaften Herstellern zum Testen bereit. Aktive Laufworkshops laden zum täglichen Mitmachen ein. Auf einem eigens am Expo-Gelände eingerichteten Trailrunning-Parcours können alle Teilnehmer ihre Koordination und Kondition messen. Hinzu kommt ein breites Angebot an Workshops und Vorträgen rund um die Themen Ausrüstung, Training und Sicherheit am Berg, Reiseangebote, Gesundheitschecks und vieles mehr. Beim allabendlichen Get together können die Teilnehmer dann auf Tuchfühlung mit den Athleten gehen und sich mit Gleichgesinnten untereinander austauschen. Weitere Highlights sind der Morgenlauf in Grainau, Garmisch-Partenkirchen und Lermoos sowie der Trailrun zur Gamsalm in Ehrwald mit anschließendem geselligem Hüttenabend. Auch für die Kids und den Läufernachwuchs wird wieder ein spezielles Programm geboten sein.

Gerade weil die Übergänge vom Speedhiking zum Trailrunning recht fließend sind und die Zahl der Interessierten kontinuierlich wächst, ist das 360° TRAIL-Event keine weitere Sportveranstaltung. Vielmehr wollen die Veranstalter die nötige Orientierung bieten, um auch weniger erfahrenen Laufsportlern den optimalen Einstieg in die Bergwelt zu ermöglichen. Und welche Region eignet sich dafür nicht besser, als die Zugspitz Arena Bayern-Tirol, zu der Garmisch-Partenkirchen und Grainau sowie die sieben Tiroler Ortschaften Ehrwald, Lermoos, Berwang, Bichlbach/Lähn-Wengle, Biberwier, Heiterwang und Nahlos gehören. Ein Shuttlebus wird zwischen den einzelnen Eventstationen hin und herpendeln, um die Teilnehmer zu den Startpunkten der Workshops und Lauftreffs bzw. zurück zur Expo zu bringen. Die Akkreditierung beginnt bereits am 19. September 2019 ab 16 Uhr mit anschließender, offizieller Begrüßung und einem lockeren Get-together.

Quelle: Zugspitz Arena Bayern-Tirol

