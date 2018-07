Am 2. August versammelt das Trail Running Symposium Pitztal wieder ausgewählte Experten aus der Trail Running Szene am Dach Tirols. Damit markiert es bereits zum 4. Mal die Auftaktveranstaltung vom legendären Pitz Alpine Glacier Trail – ein Trailevent mit insgesamt 5 Distanzen von 15 bis 100 km inkl. Gletscherüberquerung. Die diesjährige Vortragsreihe widmet sich dabei ganz dem Thema: „Ernährungstrends in der Trailrunning Szene“ mit anschließender Küchenparty mit Peter „Fanky“ Fankhauser vom Koch-Konzept „Guatz Essen“. Die Veranstalter freuen sich auf einen regen Informationsaustausch zwischen Ernährungsexperten, Besuchern und Sportlern. Weitere Infos und Tickets für das Symposium gibt’s unter: www.pitz-alpine.at/trail-running-symposium

6. Pitz Alpine Glacier Trail – das Programm:

Für Teilnehmer des 6. Pitz Alpine Glacier Trail ist das Symposium kostenlos. Nichtteilnehmer zahlen € 20.00 inkl. Bergticket für den Testtag am 3. August am Rifflsee. Teilnehmer benötigen ein Ticket für die Berg- & Talfahrt zum Rifflsee, das sie zum Sondertarif von € 13,00 an der Abendkasse erhalten. Um eine Anmeldung per presseinfo@pitztal.com wird gebeten.

4. Trail Running Symposium – Donnerstag, 02. August 2018:

ab 17.30 Uhr: Einlass und Eröffnung des 4. Trailrunning Symposiums im Hotel Vier Jahreszeiten in St Leonard durch die Veranstalter Pitztal Tourismus

ab 18.00 Uhr: Vorträge unserer Ernährungsexperten zum Thema „Ernährungstrends im Trail Running Sport“: Peter Frankhauser: Koch & Trailrunner / Salomon Running Team, Dr. Andreas Ratz: Pharmazeut & Gründer Sportlabor, Jane Bergthaler: Diätologin, Schwerpunkt Sporternährung, anschließend Küchenparty und gemütlicher Austausch im Rahmen des Konzepts „Guatz Essen“ mit Peter „Fanky“ Fankhauser

Freitag, 03. August 2018 – Testtag am Rifflsee:

Ab auf die Trails und aktiv Erleben heißt es beim Testtag in atemberaubender Bergkulisse des Rifflsees. Gemeinsames Laufen mit Profi-Athleten, professionelle Lauftipps und das Testen der neuesten Trail Running Ausrüstung der Partner Salomon, Snowline Chainsen, Innov8 und Compressport sorgen für einen sportlichen Abschluss.

ab 09.30 Uhr: Materialtests der Trail Running Partner Salomon, Dynafit, Adidas Terrex und Compresssport, Technikeinheiten & Tipps von Laufprofis, wie z.B. Markus Kröll

Samstag, 04. August 2018 – 6. Pitz Alpine Glacier Trail:

ab 03:30 Uhr: Als erstes gehen die tTeilnehmer des P100 & P85 auf die Strecke

Quelle: Tourismusverband Pitztal

