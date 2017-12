Events – Banff Mountain Film Festival 2018 Die BANFF geht auf Europatour – 120 Minuten voller Abenteuer und Natur

Seit mittlerweile 42 Jahren steht das kanadische Städtchen Banff ganz im Zeichen der sogenannten „Outdoor Oscars“ – dem Banff Mountain Film und Book Festival. Im Anschluss daran geht eine Auswahl der prämierten Filme auf Weltreise und zaubert spannende Abenteuer- und Outdoorgeschichten auf die große Leinwand. Ab Februar 2018 kommt die Banff Tour mit 8 Filmen und einer Gesamtlänge von ca. 120 Minuten wieder nach Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande. Rund 100 Veranstaltungen stehen in den vier Ländern bis Mitte Mai 2018 auf der Agenda. Alle Termine und Tickets gibt’s unter: www.banff-tour.de

BANFF 2018 – acht große Abenteuer, ein Kinoprogramm:

Die Banff Tour 2018 besticht laut der Veranstalter auch dieses Jahr wieder durch Abwechslungsreichtum, Nervenkitzel und bildgewaltige Impressionen. Neben spektakulärer Ski-Action und einer kräftezehrenden Bike-Expedition in den hohen Norden dürfen natürlich auch humorvolle, emotionale und nachdenkliche Momente nicht fehlen. Wir stellen euch die einzelnen Filmbeiträge kurz vor.

THE FROZEN ROAD: Ein Mann, ein Rad und die Einsamkeit. Mit der Durchquerung des Yukon Territory auf dem Fahrrad steht Ben Page aus England die kälteste Etappe seiner Weltumrundung bevor. Inspiriert von den Abenteuergeschichten des legendären amerikanischen Autors Jack London folgt der 22-Jährige dem Ruf der Wildnis und macht sich auf den langen Weg zur Inuit-Siedlung Tuktoyaktuk – bei Temperaturen von Minus 30 Grad!

IMAGINATION – TOM WALLISCH: Zuviel los auf der Piste und der Funpark ist auch noch überfüllt? Dann bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als seinen Playground zu verlagern. Zum Beispiel ins Zentrum von Nelson, British Columbia – und dabei kleine Menschen mit großen Augen in Staunen zu versetzen. „Imagination: Tom Wallisch“

ist eine Hommage an den 2014 verstorbenen Freeskier JP Auclair und sein „All.I.Can“-Street Segment aus dem Jahr 2011.

EDGES: Yvonne Dowlen ist auf der Eisbahn großgeworden und liebt das Schlittschuhlaufen über alles. Noch mit über 90 Jahren dreht die Amerikanerin mehrmals

in der Woche ihre Runden auf dem Eis. Fast so wie damals, als sie als Eiskunstläuferin in großen Revueshows aufgetreten ist.

DREAMWALKERS – THE FAROES PROJECT: Die Färöer Inseln sind der wohl stürmischste Ort, den man sich fürs Highlinen vorstellen kann. Doch für die Dreamwalkers – eine Gruppe von Highlinern aus Holland – ist die Vorstellung nur allzu verlockend, zwischen den windumtosten Klippen des Archipels eine Highline zu spannen und über die raue See zu balancieren.

MAMMOTH: Vor 2,5 Millionen Jahren bevölkerten Mammuts die sibirische Steppe. Heute sind sie verschwunden. Und mit ihnen ein komplettes Ökosystem. Mit ihrem

„Pleistocene Park“ wollen der russische Wissenschaftler Sergey Zimov und

sein Sohn Nikita dieses Ökosystem rekonstruieren und die Tiere dort ansiedeln,

wo sie im Pleistozän geherrscht haben: in der Tundra.

DREAMRIDE 2: Der Traum von Mountainbiker Mike Hopkins geht in die zweite Runde. Dieses Mal entführt ihn sein Unterbewusstsein nach Hawaii, wo er mit seinem Rad die verwunschenen Palmenhaine und Höhlen der Insel erkundet, bevor es ihn mit einem Wimpernschlag ins frostige Kanada verschlägt. Eine rasante Reise auf zwei Rädern.

DENALI’S RAVEN: Die Alaska Range hat Leighan Falley seit ihrer Kindheit fasziniert. Aufgewachsen in Fairbanks wusste sie schon früh, dass sie ihren Lebensunterhalt einmal in diesen Bergen verdienen würde – zunächst als Mountain Guide, mittlerweile

als Buschpilotin. Seitdem genießt sie fast täglich den Blick von oben auf die Alaska

Range, oft genug mit ihrer Tochter Skye auf dem Rücksitz.

STUMPED: Beim Klettern hat Maureen Beck die Felswand immer fest im Griff. Trotz einer anatomischen Besonderheit: sie ist ohne linke Hand zur Welt gekommen. Doch davon lässt sie sich in keinster Weise aufhalten, weder im Alltag noch beim Sport. Und beweist eindrucksvoll, dass man auch einhändig im Schwierigkeitssgrad 5.12 klettern kann.