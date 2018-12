Beim Banff Centre Mountain Film und Book Festival in Kanada trifft sich jedes Jahr aufs Neue das Who is Who der Outdoorbranche, um gemeinsam die „Outdoor Oscars“ zu vergeben. Rund 100 Filme und Dokumentationen werden dabei gezeigt, begleitet von zahlreichen Vorträgen und Lesungen. Im Anschluss an das neuntägige Festival geht eine Auswahl der prämierten Filme schließlich auf ausgedehnte Weltreise und zaubert spannende Abenteuer- und Outdoorgeschichten auf die große Leinwand. Auch 2019 kommt die BANFF-Tour wieder nach Europa und flimmert in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden über die großen Kinoleinwände. In Deutschland feiert das Filmfestival mit insgesamt acht Beiträgen am 16. Februar in München Premiere. Darüber hinaus stehen europweit und bis Mitte Mai rund 100 Veranstaltungen auf dem Programm. Alle Termine und Tickets gibt’s unter: www.banff-tour.de

BANFF 2019 – acht große Abenteuer, ein Kinoprogramm:

Die insgesamt acht Beiträge sorgen nicht nur für einige Überraschungsmomente, sondern räumen auch mit Vorurteilen auf. Für den Zuschauer geht es auf eine Reise durch nahe und ferne Ländern sowie auf eine Erkundungstour in tierische Welten. Das Programm der neuen Banff Tour besteht wie immer aus acht Filmen mit einer Gesamtlaufzeit von 120 Minuten. Mit Rahmenprogramm und Moderation dauert eine Veranstaltung zwischen 2,5 und 3 Stunden. Tickets gibt es bereits ab 13.- Euro im lokalen Vorverkauf oder online auf Outdoor-Ticket.net

RJ RIPPER: Was tun, wenn deine Mutter dein Fahrrad an einen Schrotthändler verkauft und du absolut kein Geld für ein neues hast? Baust du dir selber eines? Rajesh Magar aus Kathmandu hat genau das gemacht und mittlerweile ist er einer der wenigen professionellen Mountainbiker in Nepal. In seinem Porträt „RJ Ripper“ erfahren wir, wie er das geschafft hat. Denn in seinem Land ist eine solche Karriere noch viel exotischer als bei uns – auch wenn der Spaß am Mountainbiken absolut universal ist.

EIS UND PALMEN: Jochen Mesle und Max Kroneck machen eine Alpenüberquerung der Extreme: 1.800 Kilometer, 35.000 Höhenmeter. In nur 5 Wochen radeln sie von Süddeutschland bis nach Nizza und fahren dabei entlang des Wegs auch noch die schönsten Gipfel der Alpen mit ihren Skiern ab. Weil aber einige Passstraßen Mitte Mai noch komplett eingeschneit sind, müssen sie auch zwischen den Gipfeln manchmal auf die Skier umsteigen. Und die Räder und das Gepäck? Klar, kommt dann halt auf den Rücken…

THE MIRNAVATOR: Mirna Valerio ist Ultrarunnerin aus Leidenschaft, obwohl sie auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Dass „Leute wie sie“ gar nicht auf den Trail gehören und dass „echte Läufer“ keinesfalls übergewichtig sein können, muss sich die US-Amerikanerin fast bei jedem Rennen anhören. Und sie fragt sich: Warum? Können manche Menschen nicht einfach akzeptieren, dass wir nicht alle rank und schlank sind – aber trotzdem Spaß an der Bewegung haben? „The Mirnavator“ ist ein Film, der dazu anregt, die eigenen Vorurteile zu überdenken.

SURVIVING THE OUTBACK: Es gibt nicht viele Abenteurer, die es riskieren würden, sechs Wochen allein im australischen Outback zu verbringen. Noch dazu ohne Essensvorräte und ohne Wasserreserven. Nicht so Micheal Atkinson. Der Australier hat sich auf die Spuren zweier deutscher Flugpioniere begeben, die vor 86 Jahren in der abgelegenen Kimberley Region im Nordwesten Australiens notlanden mussten. Die Frage ist nun, ob es ihm gelingen wird, die 450 Kilometer entfernte Zivilisation wieder zu erreichen – mit einer Ausrüstung von 1932!

THE BEAVER BELIEVERS – MEET SHERRI TIPPIE: Sherri Tippie hat ein Herz für Bieber und setzt alles daran, diese Tiere zu schützen. Deshalb hat die Frisörin seit 28 Jahren ein ungewöhnliches Hobby: Bieber umsiedeln! Sherri sorgt dafür, dass Bieber, die mit ihren Dämmen und Tümpeln an einem Ort für Unmut sorgen, ein neues Zuhause bekommen. Und zwar dort, wo sie wirklich gebraucht werden und ihren regulierenden Einfluss auf das Ökosystem voll ausspielen können. Lange wurde die Bedeutung der Bieber unterschätzt. Es wird Zeit, dass sich das ändert!

FAR OUT – KAI JONES: „Dafür bist du zu jung!“ Das ist der Spruch, den Kai Jones absolut nicht mehr hören kann. Aber ist denn wirklich alles was Spaß macht mit elf Jahren verboten? Nein, es gibt eine Sache, die ihm keiner nehmen kann: Skifahren! Seltsam ist das nicht. Sein Vater dreht seit 23 Jahren erfolgreich Skifilme. Was läge also für Todd Jones da näher, als den eigenen Sohnemann möglichst frühzeitig vor die Kamera zu holen? Junge Talente müssen gefördert werden…

Quelle: BANFF / Moving Adventures

12 total views, 1 views today