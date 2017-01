Events – Dein Winter. Dein Sport. Afterwork. 2017 Immer Donnerstags geht’s zur Afterwork-Skitour von München zum Tegernsee

Aktuell herrschen ideale Bedingungen für die neue Veranstaltung: „Dein Winter. Dein Sport. Afterwork.“, denn an den vergangenen Tagen gab es weitere 60 cm Neuschnee und herrschen nicht nur am Hirschberg (Tegernseer Tal) perfekte Voraussetzungen für eine Skitour. Am Donnerstag, den 12. Januar 2017 startet Deutschlands erster Nacht-Skitourenbus von München aus und bringt „arbeitsmüde Wintersportler“ bis Mitte März einmal wöchentlich zum Hirschberg am Tegernsee für eine Afterwork-Skitour bei Nacht. Danach gehts noch auf einen kurzen Einkehrschwung in die Hütte und später wieder nach Hause – sicher, stressfrei und umweltfreundlich mit dem Bus. Alle Infos und zur Buchung der Fahrtickets gibt’s unter: www.skibus-muenchen.de oder www.skischule-tegernsee.de

Afterwork-Skitour für sportliche Arbeitstiere

Die deutschlandweit einmalige Veranstaltung ist Teil der Initiative „Dein Winter. Dein Sport.“ und wird gemeinsam mit den Partnern Bergstolz, Autobus Oberbayern, Dynafit, Skischule Tegernsee und Sport Schlichtner organisiert. An insgesamt neun Donnerstagen in Folge startet der Autobus Oberbayern jeweils um 18 Uhr vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Hackerbrücke, ein Zustieg ist auch um 18.30 Uhr in Holzkirchen möglich. Die Teilnahmekosten betragen 15 Euro pro Person. Vor Ort steht bei Bedarf auch Leihmaterial zur Verfügung und gilt es bis zu den Rauheckalmen ganze 700 Höhenmeter im Schein der Stirnlampe zu bewältigen. Wer sich mit weniger begnügen will, kann sich mit der Bergstation der Hirschberglifte und nach etwa 500 Höhenmetern ein etwas niedrigeres Ziel setzen. Für die gemütliche Einkehr nach der Tour öffnet „Andis Hirschberg Stüberl“ die Pforten, bevor es um 22.15 Uhr wieder zurück nach München geht.

Die Termine und Details im Überblick:

Termine: 12.01. / 19.01./ 26.01. / 02.02. / 09.02. / 16.02. / 23.02. / 02.03. / 09.03.

Abfahrtszeit: 18.00 Uhr München ZOB, Hackerbrücke 4 (optional 18.30 Uhr Zustieg Holzkirchen: Haltebucht B318)

Ankunft: Parkplatz Skischule-Tegernsee ca. 19.15 Uhr

Rückfahrt: 22.15 Uhr ab Parkplatz Skischule-Tegernsee

Preis: Busfahrt 15 € pro Person