Events – GORE-TEX® Transalpine-Run 2018 Anmeldestart für den 14. TAR vom 2. – 8. Sept. 2018

Bereits zum 14. Mal fällt am 2. September 2018 der Startschuss für eins der letzten großen Abenteuer und bedeutendsten Trailrunning-Events für Zweier-Teams weltweit. Seit seiner Premiere im Jahr 2005 spielt wohl bei kaum einem anderen Lauf der Teamgedanke eine solch große Rolle wie beim GORE-TEX® Transalpine-Run – dem sogenannten „TAR“. Los geht’s auch diesmal wieder in Garmisch-Partenkirchen, von wo aus es innerhalb von sieben Tagen den Finalort Brixen in Südtirol zu erreichen gilt. Die Route führt diesmal über die 2016 erstmals gelaufene Ostroute mit einer Länge von knapp 255km, mehr als 16.000 Höhenmeter im Auf- und Abstieg. Ganz neu auf der Strecke ist der Etappenort Nassereith in Tirol. Doch wer dabei sein will, muss sich beeilen. Denn am Mittwoch, den 15. November, um 12 Uhr wird die Anmelde-Plattform geöffnet und maximal 300 Team-Startplätze werden vergeben. Alle Infos zum TAR und dessen Anmeldung gibt’s unter: www.transalpine-run.com

Quelle: PLAN B event company GmbH