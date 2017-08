Events – MATTERHORN ULTRAKS 2017 Über 2.000 Trailrunning-Begeisterte aus 48 Nationen im Angesicht des Matterhorns

Der Matterhorn Ultraks Trail Run geht am 25. August 2017 in die fünfte Runde mit einem spannenden Aufgebot an Top-Athleten und einigen Neuerungen. Als offizielles Rennen der Migu Run Skyrunner® World Series können die Athleten in diesem Jahr 20% mehr Punkte für die Sky Classic Wertung erreichen, da der Matterhorn Ultraks als „Bonus Race“ gewertet wird. Ein Grund mehr für die Top-Läufer auch bei diesem Trail-Event an den Start zu gehen. Ebenso lockt mit dem Ultraks Placa in Zermatt eine neue Location bei Obere Matten, die deutlich mehr Platz bieten und das Rennen für die Athleten wie auch für die Zuschauer deutlich attraktiver machen soll. Zudem wurden zugunsten der rund 2.000 Teilnehmer aus 48 Nationen die Strecken im Vergleich zum Vorjahr leicht angepasst, was nun ein noch spektakuläreres Skyrunning Erlebnis verspricht. Alle Infos zu den einzelnen Strecken, dem Rahmenprogramm und zur Teilnahme gibt’s unter: matterhorn.ultraks.com. Auch wir werden in Zermatt an den Start gehen und uns für euch als vorläufigen Saisonabschluss die 30K-Strecke unter die Füße nehmen. Unser Eventbericht folgt dann in Kürze. Stay tuned.

40 Pro-Athleten starten beim ULTRAKS 2017

Mit dabei sein wird Top-Athlet Aritz Egea (ESP), führender Spitzenläufer der Sky Classic Wertung. In Zermatt hat er mit der «46K»-Strecke noch eine Rechnung offen, lieferte sich der Baske im Jahr 2015 mit Lokalmattador Martin Anthamatten (SUI) doch einen legendären Kampf um die Spitze. Anthamatten gewann, Egea wurde nur Dritter. Mit Aurélien Dunand-Pallaz (FRA / Compressport), Pere Aurel (ESP) und Dmitry Mityaev (RUS) bekommt Egea allerdings auch dieses Jahr enorm starke Konkurrenz. Bei den Damen führt der Sieg des «46K»-Rennens vermutlich nur über die Vorjahressiegerin Megan Kimmel, die allerdings mit der Gesamtführenden der Skyrunner® World Series Ragna Debats (NED), der Spanierin Laura Sola und Mityaevs Ehefrau Ekaterina äußerst laufstarke Gegnerinnen an die Seite gestellt bekommt. Auch über die kürzeren Distanzen haben große Namen gemeldet. Mit der Neuseeländerin Ruth Croft (Team SCOTT Running) ist die «30K»-Titelverteidigerin wieder am Start, die sich am Matterhorn ihren zweiten Sieg in Folge holen möchte. Zusätzliche Spannung erwartet die Zuschauer des «16K»-Rennens, das in diesem Jahr gleichzeitig die Walliser Berglaufmeisterschaft darstellt, sowie beim Vertical «VZS».

Neuer Veranstaltungsort und große Party

Der neue Austragungsort soll den Läufern laut Veranstalter einen komfortableren Start- und Zieleinlauf mit weniger Asphaltpassagen bieten. Darüber hinaus wurden aufgrund des Teilnehmerrekords die ersten Kilometer der Streckenführung extra angepasst, damit das Läuferfeld sich besser aufteilen kann und die Single-Tracks in den bestmöglichen Verhältnissen erhalten bleiben. Wie gewohnt versorgt eine große Videowand all jene Zuschauer, die sich nicht zum Anfeuern entlang der Strecke befinden, mit Live-Bildern vom Rennen. Offizieller Start der Veranstaltung ist bewreits am Freitag, den 25. August um 15 Uhr, wenn die Pro-Athleten auf der „Ultraks Plaza“ präsentiert werden. Den Abschluss bildet hingegen am Samstag, den 26. August, ab 19:00 Uhr ein Live-Konzert gefolgt von der „Fifth Edition Party“ im Backstage Hotel Vernissage.

Quelle: Ultraks SA, Scott

