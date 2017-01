Events – ORTOVOX Kostenlose Testevents für den innovativen AVABAG Lawinenairbagsystems

Mit dem AVABAG, dem auf der ISPO 2016 als Produkt des Jahres ausgezeichneten Lawinenairbags, hat ORTOVOX eine neue Ära in puncto Sicherheit im Backcountry eingeläutet. Denn das sensationell leichte und extrem kompakte Lawinenairbagsystem ist laut der vor allem unter Freeridern udn Skitourengehern beliebten Outdoormarke wie gemacht für große Abenteuer, bei denen es auf minimales Gewicht und höchsten Schutz ankommt. Damit Wintersportler die Vorzüge des neuen Konzepts ganz „ohne Risiko“ auf Herz und Nieren testen können, veranstaltet ORTOVOX von Mitte Januar bis Ende Februar an gleich 19 verschiedenen Locations spezielle Testevents – abends unter der Woche und in einschlägig bekannten Nachtskitourgebieten.

Nach Einweisung durch einen ORTOVOX Experten können sowohl der skitourenorientierte ASCENT AVABAG oder der AVABAG FREE RIDER mit integriertem Rückenprotektor ins Gelände entführt werden. Dem nicht genug stehen den Aufsteigern und Freeridern auch die neuesten Stirnlampen des Veranstaltungspartners PETZL zur Verfügung. Reservieren könnt ihr euch einen AVABAG bereits seit dem 11. Januar 2017 unter: www.ortovox.com/de/avabag/testevents