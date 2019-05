Die 9. Auflage von Red Bull X-Alps startet am 16. Juni 2019. Von Salzburg aus geht es im Anschluss für 32 Athleten aus 20 Nationen auf einer Distanz von 1.138 Kilometern quer über die Alpen. Mit dabei sind 16 Veteranen, 15 Rookies und der fünfmalige Gewinner des Rennens. Chrigel Maurer, der den sechsten Titel in Serie anstrebt. Ebenso befinden sich mit Kinga Masztalerz (NZ) und Dominika Kasieczko (PL) auch zwei Frauen im Starterfeld. Nur zu Fuß und mit dem Paragleiter geht es für alle Teilnehmer über 13 Turnpoints in insgesamt 6 Ländern schließlich zum Ziel in Monaco erreicht. Wie es aktuell aussieht, wird die diesjährige Ausgabe wohl eine der härtesten. Denn aufgrund der extremen Wetterbedingungen entlang der gesamten Route mit massiven Schneemengen werden nicht nur Körper und Geist herausgefordert, sondern steigt auch das Risiko. Mehr Infos zum spannendsten Ultrarennen weltweit gibt’s unter: www.redbullxalps.com

Neue Streckenabschnitte und spezielles GPS-Livetracking

Die diesjährige Route des Red Bull Alp-X wird die Athleten sowohl in bekannte als auch neue Gebiete führen. Die neuen Streckenabschnitte werden den Veteranen des Rennens aber auch den Rookies alles abverlangen. Zu den neuen Regionen zählen bspw. Italiens Kronplatz, Davos und das Gebiet des Titlis in der Schweiz oder die westlichen Teile der Französichen Alpen. Verlassene Gegenden, die vor allem in puncto Navigation eine neue Herausforderung darstellen. Jeder Schritt der Athleten wird von fortschrittlicher Live Tracking Technologie erfasst und für Millionen von Fans zugänglich gemacht.

Streckenverlauf und wichtige Termine:

Vor dem eigentlichen Start ins Rennen wird es einen eintägigen Prolog geben, bei dem die Abenteurer um eine gute Ausgangsposition für das Hauptrennen kämpfen werden. Die ersten drei Athleten gewinnen dann jeweils einen zusätzlichen Night Pass, mit dem sie durch eine zweite Nacht im Hauptrennen weiterlaufen dürfen.

13 Turnpoints: Salzburg – Gaisberg – Wagrain-Kleinarl – Aschau im Chiemgau – Kronplatz – Lermoos – Tiroler Zugspitz Arena – Davos – Titlis – Eiger – Mont Blanc – Saint Hilaire – Monte Viso – Cheval Blanc – Peille – Monaco

Prolog in Wagrain – Kleinarl: 13. Juni 2019

Pressekonferenz im Hangar 7, Salzburg: 15. Juni 2019

Rennstart in Salzburg: 16. Juni 2019

Quelle: Red Bull Content Pool

