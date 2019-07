Die 9. Auflage von Red Bull X-Alps ist beendet. Nach zwölf Wettkampftagen konnten insgesamt 10 Athleten von insgesamt 32 Startern die Gesamtstrecke von Salzburg nach Monaco erfolgreich meistern. Die Distanz von 1.138 Kilometern quer über die Alpen entschied am Ende der fünfmalige Sieger Chrigel Maurer erneut für sich und konnte damit das halbe Dutzend voll machen. Auch heuer war es wieder eine unglaubliche Herausforderung hinsichtlich Ausdauer, Fitness und mentaler Stärke. Ein Abenteuer mit schwierigsten Wetterbedingungen, hohen Restschneemengen und extremen Schnee- bzw. Regenfällen gefolgt von brütender Hitze. Mehr Infos rund um das spannendste Ultrarennen weltweit gibt’s unter: www.redbullxalps.com

“Nur” 10 Teilnehmer erreichen das große Ziel in Monaco.

Als das Rennen um 12 Uhr am 27. Juni 2019 offiziell beendet wurde, waren insgesamt zehn Athleten in Monaco angekommen. Fünf der 32 Teilnehmer wurden bereits vorzeitig auf dem letzten Platz liegend aus dem Rennen genommen, ein Weiterer musste verletzungsbedingt aufgeben. “Es war ein unglaubliches Rennen und wahrscheinlich das härteste und herausforderndste in der Geschichte der Red Bull X-Alps ,“ sagte Rennmitgründer Ulrich Grill. So waren die diesjährigen Bedingungen für die 30 Männer und zwei Frauen eine ganz besondere Herausforderung.

Entlang der Strecke mussten die Alpen mehrfach überquert werden und auch das Wetter brachte alle ans Limit. Nach einem schnellen Start in Salzburg bei mäßigem Flugwetter, erwartete die Athleten eine Schlechtwetterfront in der Schweiz. Diese zwang die Meisten zu langen Fußmärschen zu den nächsten Turnpoints. Darunter auch der höchste Wendepunkt des Rennens auf über 3000 Metern Höhe auf dem Titlis. Für manche dauerte der Aufstieg über sechs Stunden. An einigen Tagen mussten die Athleten bis zu 5.000 Höhenmeter bewältigen. Das entspricht ungefähr der Besteigung des Mount Everest jeden zweiten Tag.

Red Bull X-Alps 2019 – die Ergebnisse:

Das Rennen startete in der historischen Altstadt von Salzburg und endete an der Mittelmeerküste Monacos. Dazwischen lagen 13 Turnpoints in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und Frankreich. Bereits zum sechsten Mal in Folge hat der „Adler vom Adelboden“ Christian ‚Chrigel‘ Maurer (SUI1) das Rennen gewonnen. Der Ausnahmeathlet kam mit einer Zeit von 9 Tagen 3 Stunden 6 Minuten an der französischen Küste an. Zweiter wurde der Franzose Maxime Pinot (FRA4), der eine starke Vorstellung bei seiner ersten Teilnahme an den Red Bull X-Alps bot. Er musste sich am Ende aber Maurer geschlagen geben und beendete das Rennen nach 9 Tagen 21 Stunden 52 Minuten.

Der Kampf um Platz drei war ein spannendes Duell zwischen dem Österreicher Paul Guschlbauer (AUT1) und dem Franzosen Benoit Outters (FRA1). Ganz im Geiste des Rennens schlossen sie sich zusammen und überschritten die Ziellinie gemeinsam nach 10 Tagen 8 Stunden 45 Minuten. Als letzter Teilnehmer schaffte es Tom de Dorlodot (BEL) bis nach Monaco. Der Belgier hat seit 2007 an jeder Ausgabe des Extrem-Events teilgenommen und es dieses Jahr erstmals bis ins Ziel geschafft: „Hier in Monaco anzukommen, das war mein Traum in den letzten 14 Jahren. Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich“.

1. Christian Maurer (SUI1), 9 Tage, 3 Stunden, 6 Minuten

2. Maxime Pinot (FRA4), 9 Tage, 21 Stunden, 52 Minuten

3. Benoît Outters (FRA1), 10 Tage, 8 Stunden, 45 Minuten

3. Paul Guschlbauer (AUT1), 10 Tage, 8 Stunden, 45 Minuten

5. Manuel Nübel (GER1), 10 Tage, 11 Stunden, 26 Minuten

6. Simon Oberrauner, (AUT2), 10 Tage, 12 Stunden, 5 Minuten

7. Gaspard Petiot (FRA2), 10 Tage, 13 Stunden, 12 Minuten

8. Patrick von Känel (SUI2), 10 Tage, 13 Stunden, 46 Minuten

9. Aaron Durogati (ITA1), 10 Tage, 17 Stunden, 22 Minuten

10. Tom de Dorlodot (BEL), 10 Tage, 22 Stunden, 33 Minuten

11. Toma Coconea (ROU), 78.1km zum Ziel

12. Gavin McClurg (USA1), 206km zum Ziel

13. Tobias Grossrubatscher (ITA2), 212.7km zum Ziel

14. Markus Anders (GER2), 215.8km zum Ziel

15. Nick Neynens (NZL1), 263.3km zum Ziel

16. Eduardo Garza (MEX), 265.4km zum Ziel

17. Evgenii Griaznov (RUS), 270.3km zum Ziel

18. Juraj Koren (SVK), 290.1km zum Ziel

19. Adrian Keller (SUI3), 350.5km zum Ziel

20. Cody Mittanck (USA3), 399km zum Ziel

21. Thomas Juel Christensen (DNK), 423.8km zum Ziel

22. Baris Celik (TUR), 449.1km zum Ziel

23. Willi Cannell (USA2), 471.4km zum Ziel

24. Marko Hrgetic (HRV), 478.3km zum Ziel

25. Kaoru Ogisawa (JPN), 500.9km zum Ziel

26. Helmut Schrempf (AUT3), 503.4km zum Ziel

OUT Chikyong Ha (KOR), 530km zum Ziel

DNF Antoine Girard (FRA3), 554km zum Ziel

OUT Kinga Masztalerz (NZL2), 580km zum Ziel

OUT Alex Villa (COL), 743km zum Ziel

OUT Dominika Kasieczko (POL), 870km zum Ziel

OUT Rodolphe Akl (LBN), 990km zum Ziel

Quelle: Red Bull Content Pool

