Events – 4. Walser Trail Challenge 2018 Anmeldestart für den Trailrunning-Klassiker im Kleinwalsertal

Die Walser Trail Challenge geht vom 28. bis 29.07.2018 in die nächste Runde. Die Veranstalter vom Triathlon Team Kleinwalsertal freuen sich auf die bereits vierte Auflage des Ausdauerhighlights. Auch 2018 wird das äußerst beliebten Widderstein Trail wieder als Auftaktrennen veranstaltet. Anmeldungen sind ab sofort auf der offiziellen Website möglich: www.trailchallenge.at

Widderstein Trail, Walser Trail, Walser Ultra

Drei verschiedene Strecken stehen 2018 zur Auswahl, die sowohl Einsteiger als auch Experten ansprechen. Den Auftakt bildet am Samstag, den 28.07.2018, der Widderstein Trail. Der beliebte Trail-Klassiker mit 15 Kilometern und 980 Höhenmetern kann als Einzelrennen oder in Kombination mit dem Walser Trail oder Walser Ultra am Sonntag 29.07.2018 absolviert werden. Der Höhepunkt des Rennwochenendes erwartet die Sportler am Sonntag 29.07.2018: Beim Walser Trail über 29 Kilometer und 1.900 Höhenmeter sind technisch anspruchsvolle alpine Wege, herausfordernde Anstiege und begeisternde Trails zu absolvieren. Liebhaber der Langstrecke werden beim Walser Ultra fündig, der mit 65 Kilometern und 4.200 Höhenmetern eine der anspruchsvollsten Strecken im Alpenraum bietet.

Die wichtigsten Infos im Überblick

Samstag, 28. Juli 2018, 10.00 Uhr: Widderstein Trail 15 km | 980 Hm

Sonntag, 29. Juli 2018, 06.00 Uhr: Walser Ultra 65 km | 4.200 Hm

Sonntag, 29. Juli 2018, 11.00 Uhr: Walser Trail 29 km | 1.900 Hm

Walser Trail Challenge Pro = Widderstein Trail + Walser Ultra

Walser Trail Challenge Classic = Widderstein Trail + Walser Trail

Alle Wettkämpfe können auch separat absolviert werden.