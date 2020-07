Der polnische Skibergsteiger Andrzej Bargiel schrieb auf den Tag genau vor zwei Jahren Alpingeschichte, indem ihm die Abfahrt vom K2 (8.611 m) vom Gipfel bis zur Basis durchweg mit Skiern gelang. Pünktlich zum zweijährigen Jubiläum erscheint nun ein beeindruckender und vom Red Bull Media House produzierter Film, der die rund 60-stündige Besteigung am 22. Juli 2018 dokumentuert. Dabei stellte die schier unmögliche Herausforderung den junge Polen vor so manches Problem. So verzichtete er nicht nur auf die Hinzunahme von künstlichem Sauerstoff, sondern hatte obendrein auch nich mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Der Dokufilm „K2: The Impossible Descent“ zur einmaligen Skiabfahrt vom zweithöchsten Berg der Welt kann ab sofort im Netz und in voller Spielfilmlänge auf Red Bull TV gestreamt werden: www.redbull.com

Produktion: Tom Fish und Michal Zamencki / Red Bull Media House

Jahr der Veröffentlichung: 2020

Regisseur: Slawomir Batyra

Sprache: Englisch

Länge: 65 Minuten