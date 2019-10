Der brandneue Supertrac 2.0 von SCOTT steht steht Vorgängermodell in nichts nach, wurde aber in einigen Details noch verbessert. Hierzu zählt unter anderem die All Terrain Traction Laufsohle mit weltweit führender Traktionstechnologie, die im Gelände für optimalen Grip sorgt. Aber am besten überzeugt ihr euch selbst, denn bis zum 06. Oktober 2019 verlost SCOTT Sports den neuen Allrounder unter allen laufbegeisterten Outdoorsportlern. Was ihr dafür konkret tun müsst und weitere Infos zum Gewinnspiel gibt’s unter: www.scott-sports.com

Scott Supertrac 2.0 – der Allrounder unter den Trailschuhen

Der Supertrac 2.0 bietet mit seiner robusten Profilsohle und seiner dynamischen Passform optimale Traktionseigenschaften im Gelände. Für zusätzliche Stabilität sorgen strategisch ausgerichtete Chevrons rund um den Vorfuß. Die perfekte Lösung für lange Trainingseinheiten und Ultraläufe in alpinem Gelände.

Für dauerhaften Laufspaß sorgt nicht nur das weiche Innenfutter, sondern auch das überarbeitete Fußbett. Das atmungsaktive Mesh-Obermaterial trägt zudem zur perfekten Passform und einem optimalen Fußklima bei. Hinzu kommt noch die intelligent konstruierte Stützfunktion, die in ruppigen Trails für perfekte Sicherheit sorgt.

Die Details im Überblick:

Besonderheiten: Durchgehende Sohle aus Gummi, nahtlose Konstruktion, anatomisch geformte Lasche

Material: Aerofoam+, eRIDE

Sprengung: 8 mm (Ferse 29 mm / Vorfuß 21 mm)

Außensohle: All-Terrain-Traction-Sohle aus Scott Traction-Rubber

Größen: US 7–13

Farben: Black/Red, Blue/Darkblue, Orange/Maroon, Green/Darkgrey

Gewicht: 320 g

Preis: 159,95 Euro (UVP)

