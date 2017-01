ISPO 2017 – Scandinavian Outdoor Group (SOG) Wir sind als offizielles Jury-Mitglied beim Scandinavian Outdoor Award (SOA) dabei

Wie jedes Jahr wird auch 2017 der Scandinavian Outdoor Award (SOA) vergeben, für den sich alle der Scandinavian Outdoor Group (SOG) angeschlossenen Bergsport- und Outdoormarken bewerben können. Wie immer tagt im Vorfeld zur anstehenden Internationalen Sportmesse (ISPO) in München eine Jury aus renommierten Outdoorjournalisten und Branchenkennern, um die eingereichten Outdoorprodukte zu beurteilen und in diversen Kategorien die jeweiligen Gewinner zu ermitteln. Gastgeber und Verantsaltungsort für die diesjährige Durchführung der Jurysitzung ist diesmal das Kleinwalsertal in Vorarlberg. Auch wir dürfen vom 02. bis 04. Februar dabei sein und freuen uns umso mehr, dass Veit vom aF-Team die ausgewählte Expertenrunde mit Rat und Tat ergänzen darf.

Bestes skandinavisches Outdoorprodukt und nachhaltigste Idee für die neue Herbst-/Wintersaison 2017/18

Der Scandinavian Outdoor Award (SOA) wird seit 2006 vergeben, um neue Produkt- und Designinnovationen aus Skandinavien sowie neue Mitglieder in der Scandinavian Outdoor Group (SOG) zu fördern. Bei den alljährlichen Einreichungen mit dabei sind namhafte Größen wie Bergans, Haglöfs, Fjäll Räven, Houdini, Hilleberg, Klättermusen, Peak Performance, Primus, Thule oder Norrona. Jedes Mitglied darf bis zu vier Produkte für den Award anmelden. Anschließend kommt eine internationale Jury aus insgesamt zehn Experten zusammen, um die in den verschiedenen Kategorien eingereichten Produkte hinsichtlich Funktionalität, Qualität, Innovation, Design und Nachhaltigkeit zu beurteilen.



Am Ende wird aus allen Einreichungen das beste Produkt für den Herbst/Winter 2017/18 bestimmt und darüber hinaus ein Nachhaltigkeitspreis für die nachhaltigste FuE-Idee vergeben. Zusätzlich zu den beiden Hauptkategorien werden auch in den vier Unterkategorien: Bekleidung, Schuhe, Hardware und Kinder jeweils ein Gewinner bestimmt sowie eine ehrenvolle Erwähnung seitens der Jury benannt. Die Gewinner sowie nominierten Produkte dieses Jahres und weitere Infos zur Jury-Infos werden zeitnah auf der offiziellen Website sowie auf der Facebook-Fanpage der Scandinavian Outdoor Group veröffentlicht.