ISPO 2017 – The North Face The North Face präsentiert gleich zwei Weltneuheiten für Herbst/Winter 2017

The North Face bringt für die Outdoorsaison Herbst/Winter 2017 gleich zwei Weltneuheiten auf den Markt. Zum einen die atmungsaktive, synthetische Isolation VENTRIX, welche die Körpertemperatur durch ein dynamisches Ventilationssystem in einer neuen Midlayer-Jacke reguliert, und zum anderen die nächste Generation des erfolgreichen FuseForm Brigandine Wintersport-Outfits, bei der die exklusive FuseForm GORE-TEX® Konstruktion zum Einsatz kommt. Alle Neuheiten werden in Europa ab Herbst 2017 in den The North Face Stores, im ausgewählten Fachhandel oder im offiziellen Onlineshop erhältlich sein.

Ventrix – innovatives und atmungsaktives Isolationsmaterial

VENTRIX ist ein firmeneigenes, synthetisches Isolationsmaterial, das gelaserte Belüftungsschlitze besitzt. Diese Technologie kommt in Zukunft in der Bergsport- und Wanderkollektion von The North Face zum Einsatz und wird vor allem an jenen Partien platziert, in denen Athleten verstärkt schwitzen. Bewegt sich der Sportler nicht, bleibt die Belüftung geschlossen, und die Wärme wird im Inneren gehalten. Bei Bewegung öffnen sie sich, erhöhen die Atmungsaktivität und sorgen so für eine optimale Regelung der Körpertemperatur.

Steep Series FuseForm – Wintersportklamotten dank speziellem Webverfahren jetzt noch robuster

Die nächste Generation der beliebten Steep Series FuseForm kommt mit der neuen Brigandine Jacke plus passender Hose daher. Dank dem nochmals überarbeiteten FuseForm-Webverfahren können dickere, haltbarere und robustere Fäden in stark beanspruchten Bereichen mit dünneren und leichteren Fasern miteinander verwoben werden – und erstmalig wurde nun auch GORE-TEX® integriert. Das bedeutet deutlich weniger Nähte, ein reduziertes Gewicht und ein besonders ergonomischer Schnitt für noch mehr Bewegungsfreiheit.

Flight-Series – neue Running- und Trainingskollektion 2017/18

Auch die Running-Bekleidungslinie von The North Face erhält ein Update mit neuen technischen Finessen und frischen Farben. Mit dabei sind die extrem leichte Hyperair GTX® Jacke mit der neuen Shake-Dry Technologie, bei der die Membran an der Außenseite sitzt, und die Ultra MT Winter Trailrunning-Schuhe. Im Bereich Training wurde das Sortiment der Mountain Athletics Kollektion nochmals mit exklusiven Technologien wie beispielsweise Thermoball erweitert.