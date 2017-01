News – Nordisk Telemark 1 ULW / Oscar +10° / Grip 2,5: Zelt, Isomatte & Schlafsack – wenn Freiheit weniger als 1.500 Gramm wiegt

Die Sommersaison 2016 steht in den Startlöchern und damit auch die Möglichkeit, laue Nächte unter freiem Himmel zu verbringen. Wie leicht das sein kann, beweist nun eine Ausstattungspaket von Nordisk, das weniger als 1,5 kg auf die Waage bringt.



Komplettpaket aus Ultraleichtzelt, Schlafsack und Isomatte

Mit dem Trekkingzelt Telemark 1 ULW (770 g), dem Schlafsackmodell Oscar +10° (380 g) und der Isomatte Grip 2.5 (340 g) macht Nordisk den Einstieg in die Welt des Biwakierens und Draußenübernachtens mehr als nur leicht. Denn mit gerade einmal 1.500 Gramm wirft das Komplettpaket nicht nur ein Minimum an Gewicht, sondern auch ein Maximum an Funktionalität in die Waagschale. So steckt hinter dem Ultraleichtkonzept der danischen Spezialisten eine Kombination aus neuen technischen Materialien und innovativen Designs. Ein Rundum-Sorglos-Paket für alle Freiheitsliebenden, die dank kleinem Packmaß immer bereit sind für große wie kleine Outdoor-Abenteuer. Schließlich findet das komplette Equipment in jeden handelsüblichen 20-Liter Rucksack noch Platz.

Nordisk UL – die Fakten:

Telemark 1 ULW

Zelttyp: 1-Personen-Zelt

Wassersäule: Außenplane 2000 mm, Boden 8000 mm

Wind-Test: 25m/secv (storm)

Packmaß: 12 x 41 cm

Gewicht: 770 g

Farben: Forest Green, Burnt Red

Grip 2.5

R-value: 2.3

Maße: 178 x 50 x 2.5 cm / 193 x 50 x 2.5 cm (bei Größe L / XL)

Packmaß: 12 x 26 cm / 13 x 26 cm (bei Größe L / XL)

Gewicht: 340 g / 385 g (bei Größe L / XL)

Farben: Mustard yellow/black

Oscar 10°

Temperaturbereich: Extreme -2° / Limit +10° / Comfort +14°

Länge: 185-195 cm / 195-205 cm (bei Größe L / XL)

Packmaß: 13 x 20 cm / 13 x 21 cm (bei Größe L / XL)

Gewicht: 350 g /380 g (bei Größe L / XL)

Farben: Mustard yellow/black