News – 20th Century Fox & JACK WOLFSKIN Idsteiner Outdoormarke als offizieller Partner eines Blockbusters

Zum ersten Mal tritt die Outdoormarke JACK WOLFSKIN als offizieller Partner eines Kinofilms in Erscheinung. In den Hauptrollen des in der atemberaubenden Landschaft Kanadas gedrehten Dramas: „Zwischen zwei Leben – The Mountain Between Us“ sind neben den beiden Hollywood-Stars Kate Winslet und Idris Elba auch das Arctic Ocean Hood sowie das Fort Nelson Jacket von JACK WOLFSKIN von. Seit dem 7. Dezember 2017 läuft der Film von 20th Century Fox auch hierzulande über die großen Leinwände.

Die Story: Oscar®-Gewinnerin Kate Winslet als Journalistin Alex und Golden-Globe-Preisträger Idris Elba als Neurochirurg Ben sind die einzigen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes in einer entlegenen Region in den Bergen Kanadas. Bei eisigen Temperaturen begeben sie sich auf einen extrem gefährlichen Fußmarsch, der sie für immer verändert. Unter der Regie des zweifachen Oscar®-Nominierten Hany Abu-Assad entstand ein visuell atemberaubender und hoch emotionaler Film.