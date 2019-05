Ach wie schön wäre es doch, wenn man die Lawinenrucksäcke von ABS auch im Sommer einsetzen könnte, um zu Fuß oder mit dem Mountainbike unvergessliche Outdoor-Abenteuer zu erleben. Dank der austauschbaren Rückenpartie – besser bekannt unter dem Begriff “Base Unit” ist das ab sofort problemlos möglich. Denn jeder ABS Rucksack besteht aus zwei getrennten Teilen – der Trageeinheit und dem Zip On Packsack, der in verschiedenen Größen (Volumen) angezippt werden kann. Und weil das klassische Airbagsystem im Sommer nicht mehr benötigt wird, gibt’s gibt’s ab für die anstehende Frischluftsaison zwei spezielle Trageeinheiten für maximale Radl-Action und jede Menge Wanderspaß in den Bergen.

Zwei neue Trageeinheiten machen aus dem Lawinenairbag einen vollwertigen Rucksack fürs ganze Jahr

Sowohl die s.BIKE Base Unit compact als auch dies.HIKE Base Unit original lassen sich schnell und einfach an die Zip On’s anbringen, die sonst im Winter zum Einsatz kommen. So sind die neuen Trageeinheiten mit den jeweiligen Zip On’s ABS compact oder ABS original kombinierbar.

s.BIKE Base Unit compact: Die s.BIKE Summer Base besitzt ein Fach für den Rückenprotektor, eine leicht erreichbare Hüftgurttasche und verstellbare Schultergurte. Diese Komfort-Eigenschaften werden durch eine zusätzliche Trinkschlauchdurchführung ergänzt, die noch dazu sehr praktisch ist. Die Summer Base s.BIKE compact ist mit allen Zip On‘s der ABS compact Reihe kompatibel und verfügt über die Möglichkeit, einen ABS SAS-TEC Protektor zu integrieren, der auf steilen Trails und steinigen Wegen nochmal besonderen Schutz bietet. Das ergonomische Tragesystem und das geringe Gewicht von 0,63 kg machen die Trageeinheit zum komfortablen Begleiter für Mountainbike-Touren und mehr.

s.HIKE Base Unit original: Die Besonderheit der Summer Base s.HIKE original ist die verstellbare Rückenlänge. Die individuelle Anpassung unterstützt das ergonomische Tragesystem durch hohen Komfort für jegliche Bergtouren. Die s.HIKE Base ist mit allen ABS original und den Vario Zip On‘s kombinierbar. Ähnlich wie die s.BIKE Base Unit verfügt sie über eine Hüftgurttasche und eine Trinkschlauchdurchführung. Nur in puncto Gewicht fällt die Trageeinheit mit 0,89 kg etwas schwerer aus.

Quelle: ABS PROTECTION GMBH

