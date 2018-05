News – Arc’teryx In Constant Motion – Adam Campbells langer Weg vom Bergunfall zum Ultratrail

Der preisgekrönte Film: “In Constant Motion” begleitet den langjährigen Arc’teryx-Athleten und weltbekannten Ultra-Marathonläufer Adam Campbell auf seinem langen Weg vom schweren Unfall zurück in ein Leben als aktiver Sportler. Die bewegende Doku gewann den ersten Platz in der Kategorie „Bergsportfilm“ beim Vancouver International Mountain Film Festival (VIMFF) und kann nun kostenlos auf dem offiziellen Youtube-Kanal der kanadischen Outdoormarke gestreamt werden.

Adam Campbell – “If you don’t move, you are dead”:

Dieses Mantra brachte den Ultratrail-Athleten bisher nicht nur bei Wettkämpfen regelmäßig aufs Siegerpodest, sondern half ihm auch, die Folgen eines schweren Bergunfalls zu überwinden und sportlich wieder aktiv sein zu können. So kam Campbell’s Bewegungsdrang abrupt am 30. August 2016 zum erliegen, als er bei einer Traverse während eines anspruchsvollen Berglaufs zusammen mit Nick Elson und Dakota Jones am Roger’s Pass in British Columbia schwer verunglückte. Dabei stürzte er rund 60 Meter einen Abhang hinunter und brach sich vier Wirbel, zertrümmerte sich den Beckenkamm und erlitt tiefe Fleischwunden. Nach einer Noot-OP im Krankenhaus und einem Körper voller Titanschrauben und Drähte schien eine Zukunft als Profi-Athlet in weiter Ferne.

Zehn Monate später ist der Kanadier wieder auf den Füßen und sucht nach seiner alten Form. Finden will er sie beim Hardrock 100 – einem der härtesten Ultraläufe weltweit, bei dem er vor seinem Bergunfall stets ganz vorne mitgelaufen ist. Während er sich durch die 100 Meilen lange Strecke kämpft, entdeckt Campbell, dass die physische Genesung nur ein Teil seines Weg ist und dass das wonach er sucht, nicht auf dem Siegerpodest zu finden ist. So kann der Ausdauersportler dem Unfall mittlerweile auch durchaus positive Aspekte abgewinnen: “Er hat mich näher an meine Familie gebracht und mich dazu gezwungen, meine Verletzlichkeit zu akzeptieren”. Mit dem bewegenden Doku-Film will Adam Campbell die guten Lektionen mit anderen Menschen teilen, die er nach seinem Unfall und während seiner Erholung gelernt hatte.

Über den Ultratrail-Runner und Arc’teryx-Athleten:

Adam Campbell ist sowohl zu Fuß, als auch auf Ski und am Fels in British Columbia unterwegs. Aufgewachsen ist der Ausdauer-Athlet an der Küste von Lagos (Nigeria) als Sohn kanadischer Eltern, lebt mittlerweile aber in den kanadischen Rocky Mountains. Regelmäßig hat er an den härtesten Bergläufen und Trail-Ultramarathons dieser Welt teilgenommen, um unter anderem Podiumsplätze beim Ultra Trail Mount Fuji, Hardrock 100, UTMB, Squamish 50 und den kanadischen Berglauf-Meisterschaften zu sammeln. Adam ist außerdem Mitglied des kanadischen Ski-Bergsteigerteams und hält Streckenrekorde auf vielen kanadischen Bergen. Wenn er nicht gerade läuft, ist Adam Campbell Anwalt mit Schwerpunkt Umwelt- und Unternehmensrecht. Außerdem ist er Mitveranstalter der größten kanadischen Trailrunning-Serie und aktiver Sprecher für die Förderung von Outdoor-Aktivitäten, speziell von Kindern.