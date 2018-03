News – Berghaus Kletter-Profi Leo Houlding gelingt Erstbesteigung des Spectre in der Antarktis

Bereits im Dezember 2017 war der britische Kletter-Profi Leo Houlding auch auf seiner abenteuerlichsten Expedition erfolgreich: Nach einem harten Kampf gegen extreme Wetterverhältnisse und einem täglichen Rennen gegen die Zeit, erreichte er nach nur einem Monat das Ziel seiner waghalsigen Reise – den Gipfel des Spectre in den „Gothic Mountains“. Doch um an den Fuß des wohl entlegensten Berges der Welt zu gelangen, musste der Berghaus-Athlet gemeinsam mit seinen Partnern Jean Burgun und Mark Sedon eine rund 300km lange Strecke durch das raue, eisige Meer aus Fels und Schnee der Antarktis überwinden. Das einzige Hilfsmittel: Snowkites und ein 200kg schwerer Schlitten mit Ausrüstung und Proviant. Weitere Details zur Expedition gibt’s unter: www.spectreexpedition.com

Eisige Kälte und unendlich viele Kilometer mit Crosscountry-Ski und Snow-Kite durch die Antarktis

Unterwegs machte den Athleten vor allem das unvorhersehbare Wetter, Schneestürme mit Windstärken bis zu 80 Knoten (fast 150 km/h), und klirrende Kälte bei Temperaturen bis -20 Grad Celsius zu schaffen. Allen Widrigkeiten zum Trotz gelang es den drei Männern, den Spectre zu erreichen und nach einer anstrengenden Kletterei am 10. Dezember 2017 zu bezwingen. Um Mitternacht kamen sie am Gipfel an und zückten sogleich das Handy für ein spektakuläres Gipfel-Selfie. Damit ht das Trio geschafft, was noch nie zuvor ein Athlet gewagt hat. Bevor Leo Houlding seinen Erfolg zuhause in Großbritannien jedoch feiern konnte, musste erst nocch der beschwerliche Rückweg zum Ausgangspunkt der Tour, dem Union Gletscher, gemeistert werden. Die ersten 400km waren die Athleten „zu Fuß“ auf Cross-Country Skiern unterwegs, bevor sie für die letzten 1.100km wieder auf die Snowkites wechseln konnten.

Hinter der Spectre Expedition steckte ein logistisch komplexes und anspruchsvolles Konzept, das von der britischen Outdoormarke Berghaus unterstützt wurde. Es zeigt den Fortschritt des 21. Jahrhunderts und repräsentiert die Richtung, in die Erst-Besteigungen und Abenteuer der Top-Athleten in Zukunft gehen werden, lobt Bergsteiger-Ikone Sir Chris Bonington.