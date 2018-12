Das Car-Sharing Unternehmen DriveNow bringt Münchner Frischluftfans auch in der Wintersaison 2018/19 wieder zum Skifahren und Snowboarden nach Österreich. Mit zwei Erlebnis-Paketen für die Skigebiete Hochzillertal-Kaltenbach sowie Spieljoch-Fügenhaben haben Wintersportbegeisterte noch bis 22. April die Möglichkeit, auch ohne eigenes Auto spontan in beliebte Regionen zu gelangen. Je nach Anzahl der Mitfahrer kosten die einzelnen Pakete zwischen 135,- und 255,- Euro inklusive Tagespass und zahlreichen Extras. Weitere Infos gibt’s unter: www.drive-now.com/winter-erlebnis-pakete

BMW DriveNow – mit dem Mietwagen direkt zur Ski-Piste

Kunden können von München aus künftig zwei verschiedene Skigebiete für einen Tag ansteuern. So wird das Angebot auf das benachbarte Skigebiet Spieljoch-Fügen im Zillertal ausgeweitet. Neben dem Ski-Paket Hochzillertal-Kaltenbach können DriveNow Kunden somit ab sofort zwei Winter-Erlebnis-Pakete direkt in der DriveNow App buchen. Das neu ausgebaute Skigebiet Spieljoch in Fügen steht damit für einen Tag Wintersportvergnügen bereit. Im Paket enthalten ist die Nutzung eines DriveNow BMW oder MINI für 24 Stunden, außerdem sind exklusive DriveNow Parkplätze direkt an der Talstation, Tagesskipässe oder Tagespässe für die Rodelpiste für bis zu vier Personen sowie je ein Willkommensdrink im exklusiven VIP Restaurant Mountain Loft bereits enthalten. Für Rodler ist ein Leihschlitten im Paketpreis inklusive, während Ski- und Snowboardfahrer ihre Ausrüstung zu vergünstigten Konditionen an der Talstation ausleihen können. Nach ihrem Ski- oder Rodeltag stellen die Kunden das Fahrzeug einfach wie gewohnt auf einem beliebigen freien Parkplatz im Münchner Geschäftsgebiet ab und beenden die Miete.

Ski- und Rodel-Paket Spieljoch-Fügen im Überblick:

– MINI oder BMW (ausgenommen BMW i3) von DriveNow für 24 Stunden ab/bis München; 350 Kilometer inklusive (Maut nicht inbegriffen)

– VIP Parkplätze direkt an der Talstation Spieljoch-Fügen neben dem Lift

– Tageskarte für die Spieljochbahn

– Der Schlitten ist für Personen, die sich für die Rodelpiste entscheiden, im Paketpreis inbegriffen und kann an der Bergstation entgegengenommen werden

– Willkommensdrink für bis zu vier Personen im VIP Restaurant Mountain Loft

– Optional: vergünstigte Leihausrüstung zum Ski- oder Snowboardfahren bei Sport Bründl an der Talstation Spieljoch-Fügen

– Preise: 135 Euro für eine Person / 175 Euro für zwei Personen / 215 Euro für drei Personen / 255 Euro für vier Personen

Ski-Paket Hochzillertal-Kaltenbach im Überblick:

– MINI oder BMW (ausgenommen BMW i3) von DriveNow für 24 Stunden ab/bis München; 350 Kilometer inklusive (Maut nicht inbegriffen)

– VIP Parkplätze direkt an der Talstation Hochzillertal-Kaltenbach neben dem Lift

– Tageskarte Ski-Optimal Hochzillertal

– Willkommensdrink für bis zu vier Personen auf der Wedel- oder Kristallhütte

– Optional: vergünstigte Leihausrüstung zum Ski- oder Snowboardfahren bei Sport Stock an der Talstation Hochzillertal-Kaltenbach

– Preise: 135 Euro für eine Person / 175 Euro für zwei Personen / 215 Euro für drei Personen / 255 Euro für vier Personen

Quelle: BMW Group / BMW DriveNow

5 total views, 5 views today