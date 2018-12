News – BOA® FIT SYSTEM BOA® Prothesen und Orthesen schließen Lücke zwischen Sport und Medizin

BOA®, Erfinder des mehrfach ausgezeichneten BOA® FIT SYSTEMS, das in den verschiedensten Bereichen der Sport- und Arbeitswelt zum Einsatz kommt, will sein Engagement im Medizinsektor ausbauen. Das Ergebnis sind progressive Produkte, die Athleten und sportlich-aktive Kunden in ihrer Performance sowie in der Prävention von und bei der Genesung nach Verletzungen unterstützen sollen. Von Fahrradschuhen über Traillaufschuhe und robusten Sicherheitsschuhen findet das bewährte Drehverschlusssystem nun auch in stabilisierenden Sprunggelenksorthesen eine Anwendung und sorgt für eine optimale Passform und langanhaltenden Tragekomfort.

Dank der jederzeit millimetergenauen Einstellmöglichkeiten für eine präzise und individuelle Passform von Orthesen und Prothesen, bietet Boa laut eigenen Aussagen eine völlig neue Erfahrung für die Nutzer: Egal ob die Knie oder Handgelenke beim Sport geschützt werden sollen, der Rücken bei der Arbeit nach Schutz verlangt oder der Körper nach einer Verletzung aktive Unterstützung bei der Rehabilitation benötigt wird, der praktische “Drehmechanismus” hilft in jeder Situation.

So reguliert der Verschluss die optimale Druckverteilung und ermöglicht Feineinstellungen an der Passform im Verlauf des Tages. Boa punktet dabei vor allem durch hochgradig individuelle Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit den weltweit führenden 25 Partnern im medizinischen Bereich entstehen.

Quelle: BOA®

