Buchtipp – Bruckmann Verlag / Christian Thiele 101 Dinge, die ein Skitourengeher wissen muss!

In der Serie “101 Dinge, die ein … wissen muss” veröffentlichte der Bruckmann Verlag bisher bereits die verschiedensten Ratgeber zu den unterschliedlichsten Outdoorsportarten – vom Klettern übers Wandern bis hin zum Bergsteigen. Nun kommt mit dem Skitourengehen eine weitere Disziplin dazu. Schritt für Schritt nach oben und dann in frischem Pulverschnee die tief verschneiten Hänge abfahren – bei solch einem Szenario geht so manchem Wintersportler das Herz auf. Aber worauf sollte man dabei eigentlich ganz besonders achten? Welche Dinge braucht es für eine erste Tour im Winter? Der Autor Christian Thiele, selbst passionierter Tourengeher und ausgebildeter Trainer im Skibergsteigen, bringt mit seinem Ratgeber “1o1 Dinge, die ein Skitourengeher wissen muss” die wichtigsten Fakten auf den Tisch. Auf insgesamt 168 Seiten vermittelt der Wahl-Garmischer von A wie Abfahren über Z wie Zumachen der Bindung kompaktes Wissen rund um das Thema Skitouren – informativ, amüsant und leicht bekömmlich. Preis: 15,- Euro.

Über den Autor – Christian Thiele:

Christian Thiele, Jahrgang 1973, ist in Füssen aufgewachsen. Als gelernter Journalist schreibt er für unterschiedliche Zeitungen und Magazine, vor allem über alpine Themen. Seit der Jugend begeisterter Bergsteiger in den unterschiedlichsten Spielarten, ist seine Hauptleidenschaft das Skitourengehen. Als Trainer C Skibergsteigen leitet er Touren und Lawinenkurse für die Selektion Oberland des Deutschen Alpenvereins. Er wohnt mit seiner Familie in Partenkirchen und man trifft ihn daher vor allem im Wettersteingebirge, in den Ammergauer sowie in den Lechtaler Alpen.