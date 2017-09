News – Casio Pro Trek PRG-650-1ER, PRG-650Y-1ER & PRW-7000-8ER Drei neue PRO TREK Outdoor-Sportuhren für herbstliche Aktivitäten

Pünktlich zum Start der dritten Jahreszeit präsentiert der japanische Uhrenspezialist Casio drei neue Modelle für die eigene Outdoor-Linie PRO TREK. Die PRW-7000 und die PRG-650 mit analog-digital Look passen sich auch optisch den kühleren Monaten an, ohne dabei jedoch allzu viel mit den tristen Novembertagen gemein zu haben. Neben dem neuen Design überzeugen die PRO TREK Outdoor-Uhren aber vor allem mit vielen innovativen Funktionen, die bei Touren und Aktivitäten überaus hilfreich sein sollen. Um abseits jeglicher Zivilisation möglichst unabhängig zu bleiben, kommt bei beiden Modellen die Tough Solar Funktion von Casio zum Einsatz. Selbst schwächste Lichtquellen reichen aus, um den integrierten Akku der Uhren wieder aufzuladen. Kleinste Solarzellen im Zifferblatt fangen das Sonnenlicht ein und wandeln es in Energie um, die immer erst dann freigegeben wird, wenn sich die Uhr im Dunkeln befindet.

Casio PRO TREK PRG-650 & PRG-650Y – robuste Outdoor-Uhren mit Triple-Sensor als perfekte Begleiter

Verlässlich, robust und präzise: Die PRO TREK PRG-650 mit Triple Sensor liefert hochpräzise Angaben zur Richtungsmessung, Temperatur, Luftdruck und Höhe. Diese Funktionen, kombiniert mit Wasserdichtigkeit von 10 Bar, machen die Outdoor-Uhr zu einem idealen Begleiter bei allen Abenteuern des modernen Lebens. Von Bergsteigen und Trekking bis hin zu Wassersportarten wie Angeln, Kajakfahren oder Rafting. Ein widerstandsfähiges Gehäuse und Armband aus Resin spiegeln den sportlichen Charakter wider. Die Lünette in Silber- oder Anthrazitgrau ist mit Angaben zu den unterschiedlichen Zeitzonen versehen. Um auch in dunkleren Umgebungen alles im Blick zu haben, werden das Zifferblatt und die Digitalanzeige auf Knopfdruck erhellt. Preis – PRG-650-1ER / PRG-650Y-1ER: 319,- Euro / 339,- Euro (UVP).

Die Details – Casio PRO TREK PRG-650 / PRO TREK PRG-650Y:

– Double LED Light

– Solarbetrieb

– Neo-Display

– Barometer (260 / 1.100hPa)

– Thermometer (-10°C / +60°C)

– Digital-Kompass

– Höhenmesser-Datenspeicher

– Höhenmesser 10.000 m

– Weltzeit Funktion

– Stoppfunktion -1/100 Sek. -24 Std.

– Timer – 1/1 Sek. – 1 Std.

– 5 Tagesalarme

– Schlummerfunktion

– Tastentöne ein/aus

– Automatischer Kalender

– 12-/24-Stunden-Format

– Mineralglas

– Resingehäuse

– Resin-Armband

– Ladekontrollanzeige

– Wasserdichtigkeits-Klassifizierung (10 Bar)

– Kälteunempfindlichkeit (-10° C)

– Automatische Zeigerjustierung

– SMART ACCESS Funktion

– Hand moving Funktion

– Kronenkopfsicherung

– Wasserdichtigkeit (10 Bar)

Casio PRO TREK PRW-7000 – Outdoor-Sportuhr mit Saphirglas und Dual-Coin-Motor

Absolut geländetauglich präsentiert sich auch die PRO TREK PRW-7000 mit Saphirglas und einer Wasserdichtigkeit von bis zu 20 Bar. Zudem kommt das Highend-Modell mit innovativer Casio Sensortechnik und vielfältigen Outdoor-Funktionen daher. Durch die automatische Kompensation des Richtungssensors zeigt die Uhr auch dann die genaue Himmelsrichtung an, wenn diese dauerhaft geneigt ist. Im Kompass Modus weist der Sekundenzeiger immer Richtung Norden, während im Display gleichzeitig die eigene Marschrichtung angezeigt wird – ein hilfreicher kleiner Wegweiser in jedem Gelände. Dank eines Dual-Coin-Motors können im Handumdrehen auch Gezeitengrafikdaten oder Luftdruck- und Höhenunterschiede angezeigt werden. Ein Alarm meldet zudem Wetterumschwünge. Preis – PRW-7000-8ER: 749,- Euro (UVP). Die Details – Casio PRO TREK PRW-700-8ER:

– Double Illuminator

– Solarbetrieb

– Neo-Display

– Barometer (260 / 1.100hPa)

– Thermometer (-10°C / +60°C)

– Digital-Kompass

– Höhenmesser 10.000 m

– Höhenmesser-Datenspeicher

– Höhenaddition

– Weltzeitfunktion

– Stoppfunktion -1/100 Sek. -24 Std.

– Timer – 1/1 Sek. – 1 Std.

– 5 Tagesalarme

– Ebbe-Flut-Indikator

– Fishing Timer

– Funksignalempfang (EU, USA, JAPAN, CHINA)

– Automatischer Kalender

– 12-/24-Stunden-Format

– Saphirglas

– Edelstahl-Resingehäuse

– Karbon-Resin-Armband

– Kälteunempfindlichkeit (-10° C)

– Automatische Zeigerjustierung

– SMART ACCESS Funktion

– Hand moving Funktion

– Kronenkopfsicherung

– Wasserdichtigkeit (20 bar)