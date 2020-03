Für die anstehende Sommersaison 2020 stellt CRAFT mit der neuen “Nanoweight Kollektion” eine extrem leichte Funktionsunterwäsche vor, die speziell für hohe Belastungsintensitäten an heißen Tagen konzipiert wurde. Allein das Singlet wiegt gerade einmal rekordverdächtige 48 Gramm (Herren, Größe M). Erreicht wird solch ein Minimalgewicht dzrcg einen technischen 3D-Strick aus 48% Polyester, 39% recyceltem Polyester und 13% Elasthan. Für ein optimales Feuchtigkeitsmanagement sowie einen angenehmen Kühleffekt sorgen neben dem verarbeiteten Elastan auch unzählige kleine Rippen auf der Außenseite des Stricks, die eine deutlich größere Oberfläche erzeugen und so ausreichend Verdunstungskälte entstehen lassen. Die Innenseite liegt kaum spürbar auf der Haut auf und ist glatt, was auch daran liegt, dass Kragen, Saum und Schulterabschluss superflach und nicht spürbar laminiert werden.

Ob zum Laufen, beim Krafttraining, unter dem Bike-Trikot oder am Berg – Nanoweight eignet sich speziell für bewegungsintensive Aktivitäten an heißen Tagen oder beim Hallensport bei hohen Belastungsintensitäten. Die CRAFT Nanoweight Kollektion umfasst je vier Styles für Damen und Herren inkl. Sleeveless, Shortsleeve, Longsleeve und Boxer. Weitere Infos gibt’s unter: www.craftsportswear.com