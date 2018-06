News – CROSSING AUSTRIA powered by DAYNFIT Klaus Gösweiner und Markus Amon wagen Trailrun quer durch Österreich

7 Tage, 500 Kilometer und 20.000 Höhenmeter, was von den Zahlen her eher einem Roadtrip mit dem Camper klingt, ist für DYNAFIT-Athlet Klaus Gösweiner und Extremsportler Markus Amon das selbst gesteckte Ziel im September 2018. Die beiden Trailrunner wollen einmal quer durch Österreich laufen. Startpunkt des Ultraruns ist am 29. September der Neusiedlersee, um dann über die Gipfel von Schneeberg, Hochschwab und Dachstein auf den Großglockner zu gelangen. Unterstützung für ein Projekt dieser Dimension erhalten die beiden Extremsportler seitens des Bergausdauer-Spezialisten DYNAFIT, der die beiden Athleten mit dem neuen Glockner Ultra-Trail-Running Set-Up bestehend aus Wetterschutzjacke, Shirt, Lauf-Short, Rucksack und Trailschuhe austattet – einer funktionalen Ausrüstungslinie mit einem Gesamtgewicht von nur knapp einem Kilo. Weitere Infos zum Projekt „Crossing Austria“ gibt’s unter: www.dynafit.com

Laufendes Fußes einmal quer durch Österreich

Bereits 2015 überquerten die beiden Ausnahmeathleten gleichzeitig als Erste die Ziellinie beim Grossglockner Ultra-Trail®. Schnell war die Idee für ein größeres Projekt geboren, dessen Strecke über mehrere Jahre hinweg individuell und selektiv erarbeitet wurde. Sie führt durch einige der schönsten Ecken Österreichs: Der Startschuss erfolgt in Apetlon, dem tiefsten gemessenen Punkt Österreichs am Neusiedler See auf nur 114 Metern. Dann geht es über eine relativ flache Etappe bis zum Schneeberg, der sich auf 2.069 Meter erhebt und damit den höchsten Berg Niederösterreichs formt. Ab hier bleibt es alpin – über den Hochschwab und vorbei am Nationalpark Gesäuse führt die Strecke durch Klaus Gösweiners Heimatort Haus im Ennstal. Hier beginnt die „steirische Königsetappe“, welche über den Gipfel des Hohen Dachsteins führt und weiter bis zum Startpunkt des Großglockner Ultra-Trail® in Kaprun. Das Ziel von „Crossing Austria“ ist der Gipfel des Großglockners – der höchste Punkt Österreichs.

Die Protagonisten von “Crossing Austria”

Klaus Gösweiner ist seit einigen Jahren als Extrem-Läufer erfolgreich. Unter anderem hat er 2015 gemeinsam mit Markus Amon den Großglockner Ultratrail gewonnen. 2016 und 2017 hat er für Österreich an den Ultratrail-Weltmeisterschaften teilgenommen. Im Juli 2017 konnte er seinen zweiten Sieg beim Großglockner Ultratrail feiern. Als sein bekanntestes Einzelprojekt gilt „Crossing Styria“ im Juni 2016.

Markus Amon kam über das Training für Expeditionen (Höhenbergsteigen) zum Trailrunning. Die Ultrabewerbe sind für den Bergführer in Bezug auf die mentale Komponente die ideale Vorbereitung für das Bergsteigen im Expeditionstil. Der Wahlschweizer konnte bereits eine Reihe von Sechs-, Sieben- und Achttausendern by fair means besteigen. Sein größtes Ziel, der Mount Everest, blieb ihm allerdings noch verwehrt. Im Laufsport war der gemeinsame Sieg mit Klaus beim Großglockner Ultra Trail im Jahr 2015 einer seiner wichtigsten Erfolge.