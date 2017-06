News – Deutscher Alpenverein e.V. Neue Norm (EN 958) für Klettersteigsets soll Sicherheitslücken schließen

Seit 2010 beschäftigte sich die DAV-Sicherheitsforschung bzgl. der zu erfüllenden Sicherheitsstandards von Klettersteigsets. Dabei wurde so manches sicherheitstechnisches Problem zutage gefördert: Leichtgewichtige Personen konnten im Falle eines Sturzes wegen des großen Fangstoßes lebensgefährlich werden, elastische Lastarme wurden aufgrund der Dauerbelastungen geschwächt und Alterungserscheinungen bei Klettersteigsets mit Reibungsbremsen konnten zur Lebensgefahr werden. Die Folge waren mehrere, teils umfangreiche Rückrufaktionen. Ab Mitte dieses Jahres tritt nun die neue Klettersteigset-Norm EN 958 in Kraft, mit der vorhandene Sicherheitslücken der alten Norm geschlossen werden sollen.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

– Der Fangstoß am Anfang des Bremsvorgangs ist in Zukunft deutlich niedriger als bei den älteren Sets. Die Sets werden nicht mehr mit nur 80 kg Sturzmasse getestet, sondern sowohl mit 40 kg als auch mit 120 kg. Die Sicherheit für Personen am unteren und oberen Rand dieses Gewichtsspektrums soll dadurch erhöht werden.

– Um die Erfüllung der neuen Anforderungen zu ermöglichen, wurde die zulässige Bremslänge von 120cm auf 220 cm erhöht.

– Ein neu eingeführter Zyklustest für elastische Lastarme soll sicherstellen, dass diese auch nach vielen Einsatzstunden noch ausreichend Festigkeit aufweisen.

– Elastische Lastarme müssen eine Mindestfestigkeit von 12 kN aufweisen.

– Nicht-elastische Lastarme müssen eine Mindestfestigkeit von 15 kN aufweisen.

– Ein neu eingeführter Nässetest stellt einen ausreichend niedrigen Fangstoß – auch bei Nässe – sicher.

– Die Ansprechkraft der Klettersteigsets muss über einem Wert von 1,3 kN liegen.

– Die neuen Klettersteigsets sind etwas größer und schwerer als die bisherigen Sets