News – DriveNow Einsteigen, buchen und ab in die Berge – Mit Carsharing ins Hochzillertal und zurück

Ab dem 3. Dezember können DriveNow Kunden das Partnerangebot zwischen dem Carsharer und Ski-Optimal Hochzillertal eine Wintersaison lang direkt im Auto buchen. Das “Ski-Paket“ umfasst neben der Tagesnutzung eines DriveNow Fahrzeugs einen reservierten Parkplatz direkt am Fuße der Seilbahn, einen Tagesskipass für jeden Mitfahrer, je einen Willkommensdrink auf der Wedelhütte und Sonderkonditionen für Leihausrüstung bei Sport Stock an der Talstation.

Pünktlich zum Saisonstart des Skigebiets Hochzillertal – Kaltenbach kann das “Ski-Paket“ wieder in allen BMW und MINI Modellen (außer Stromern) der Münchner DriveNow Flotte gebucht werden. Bis zu vier Personen können mit dem Kooperationspaket einen Tag Skivergnügen auf den rund 90 Pistenkilometern des Skigebiets im Zillertal genießen. Neben der 24 stündigen Fahrzeug-Nutzung mit 350 Inklusiv-Kilometern ab München sind die Tages-Skipässe für alle Mitfahrer und je ein Willkommensdrink in der Wedelhütte (2.350 Höhenmeter) oder der legendären Kristallhütte (2.147 Höhenmeter) enthalten. Vor Ort steht an der Talstation in Kaltenbach ein für DriveNow reservierter Tiefgaragen-Parkplatz bereit. Wintersportler, die ohne Ski- oder Snowboardausrüstung anreisen, erhalten im Sportverleih in der Talstation Sonderkonditionen.

Je nach Anzahl der Mitreisenden kostet das Paket wie auch im letzten Jahr zwischen 135,- Euro für eine Person und 255,- Euro für vier Personen. Es ist bis in den April 2017 hinein buchbar.

DriveNow – Einsteigen, buchen und ab in die Berge

DriveNow Kunden können das “Ski-Paket“ auf dem Bildschirm im Fahrzeug unter „Partnerangebote“ auswählen. Per SMS und E-Mail bekommen sie anschließend die Buchungsbestätigung zugeschickt, die zusammen mit der DriveNow Kundenkarte als Beleg gilt, um die Leistungen vor Ort in Anspruch zu nehmen. Nach ihrem Skitag können die Kunden das Fahrzeug wie gewohnt auf einem beliebigen freien Parkplatz im Münchner Geschäftsgebiet abstellen und die Miete beenden.

Das “Ski-Paket“ im Überblick:

– MINI oder BMW (Diesel und Benziner) von DriveNow für 24 Stunden ab/bis München

– 350 Kilometer inklusive (Maut nicht inbegriffen)

– Benzin inklusive (aktuelle Tankfüllung des angemieteten Autos)

– Reservierter DriveNow Tiefgaragen-Parkplatz an der Talstation Kaltenbach

– Tages-Skipass für bis zu vier Personen

– Willkommensdrink für bis zu vier Personen auf der Wedelhütte

– Optional vergünstigte Ski-/Snowboard-Leihausrüstung bei Intersport Stock an der

Talstation in Kaltenbach

Die Preise:

– 135,- Euro für eine Person

– 175,- Euro für zwei Personen

– 215,- Euro für drei Personen

– 255,- Euro für vier Personen

Weitere Informationen zur Aktion gibt es hier.