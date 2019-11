Der Skitouren-Spezialist und Weltmarktführer für Pin-Bindungen unterstreicht seinen Qualitätsanspruch und sein Vertrauen in das eigene Produkt mit einer wichtigen Neuerung: Ab der Wintersaison 19/20 besitzen alle in Deutschland gefertigten DYNAFIT Pin-Bindungen eine lebenslange Garantie, die sowohl Material- als auch Verarbeitungsfehler mit einschließt. Nach dem Kauf muss der Kunde sein Produkt mit Angabe der Seriennummer auf der DYNAFIT Webseite registrieren. Dadurch verlängert sich die Garantie von zwei auf zehn Jahre, was der durchschnittlichen Lebensdauer einer Skitourenbindung entspricht. Defekte oder fehlerhafte Bindungen werden von DYNAFIT kostenlos repariert. Sollte eine Reparatur nicht möglich sein, wird die Bindung durch ein gleichwertiges oder hochwertigeres Modell ersetzt. Verschleißerscheinungen durch normale Abnutzung, unsachgemäße Verwendung oder Schäden durch Unfälle sind durch die Garantie jedoch nicht abgedeckt. Weitere Infos gibt’s unter: www.dynafit.com/lifelong-guarantee

Quelle: Dynafit