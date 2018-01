News – “WHAT’S YOUR MOUNTOPIA” 2017/18 DYNAFIT verwirklicht Träume vom Skitourengehen und Trailrunning in Alaska

Bergsportler haben Träume und Ziele – Igone Campos aus Spanien zieht es in die Ferne, genauer gesagt nach Alaska. Auf Tourenski und mit Trailrunning-Schuhen möchte die 26-Jährige die Bergwelt und die Weite des nördlichsten US-Bundestaats erkunden und den höchsten Berg des Kontinents, den Denali (6190 m), besteigen. Mit diesem Vorhaben zumindets, ist die Baskin beim DYNAFIT Wettbewerb „What’s your Mountopia?“ angetreten. In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen der zehn Finalisten konnte sie mit ihrem Vorhaben sowohl die Community als auch die Fachjury von sich überzeugen. DYNAFIT sowie die Partner GORE® und PrimaLoft® werden die spanische Lehrerin bei der Finanzierung und der Umsetzung ihres Vorhabens unterstützen. Weitere Infos zum ambitionierten Projekt gibt’s unter: www.mountopia.com

Your Mountopia is our mission!

Bereits zum dritten Mal forderte DYNAFIT im Oktober 2017 passionierte Sportler weltweit dazu auf, sich mit ihrem persönlichen Bergsporttraum – ihrem Mountopia – zu bewerben. Rund 500 Teilnehmer aus 26 Ländern folgten diesem Aufruf und reichten ihre Projekte ein. Nach der Vorauswahl durch eine fachkundige Jury kämpften die zehn Finalisten vier Wochen lang bis zum 8. Januar 2018 um die Votes der Community. Mit ihrem Sieg tritt die Spanierin in die Fußstapfen von Christopher Mohn aus den USA, der bei der ersten Runde des Wettbewerbs im Jahr 2016 mit seinem Mountopia – dem Tenzing Hillary Mount Everest Marathon – angetreten war und diesen erfolgreich meisterte.

What’s your Mountopia? Ab 14. Mai 2018 selbst bewerben!

Während sich Igone Campos auf Alaska vorbereitet, steht die vierte Auflage des Mountopia-Wettbewerbs bereits in den Startlöchern. Am 14. Mai 2018 beginnt die Bewerbungsphase auf der offiziellen Website unter: www.mountopia.com – diesmal allerdings mit verändertem Modus. Für den Sommer 2018 wird DYNAFIT getreu dem Motto „Your Mountopia is our mission“ erstmals ein Bergsport-Projekt vordefinieren, für das sich die Teilnehmer bewerben können. Weitere Information – und natürlich das Mountopia selbst – werden im April bekanntgegeben.