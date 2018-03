News – DYNAFIT Bergausdauerspezialist sucht insgesamt 16 Trailheroes für die Laufsaison 2018

DYNAFIT startet mit seinem Trailhero-Programm in die vierte Runde: Ab sofort können sich ambitionierte Trailrunner und Bergläufer aus ganz Deutschland und Österreich bis zum 1. April 2018 als DYNAFIT Trailhero bewerben. Insgesamt 16 Läufer werden am Ende ausgewählt, die einen Einblick in die Trailrunning- und Berglauf-Szene, Startplätze bei nationalen und internationalen Wettkämpfen sowie ein komplettes DYNAFIT Alpine Running Outfit erhalten. Wer mitlaufen will, bewirbt sich mit einem Video sowie einem Motivationsschreiben unter: www.sportalpen.com

Quelle: Dynafit