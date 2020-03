Bergausdauerspezialist DYNAFIT sucht auch in diesem Jahr wieder nach neuen Trailheroes aus Deutschland und Österreich. Mitmachen können alle Hobbysportler, die auf Trails unterwegs und aktiv in der Trailrunning-Gemeinde sind. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 12. April 2020. Wer dabei sein will, braucht lediglich die eigene Leidenschaft für den Trailsport per kurzem Motivationsschreiben sowie einem aussagekräftigen Trailrunning-Foto zum Ausdruck bringen.

Die Aufgaben eines Trailheros sind denkbar einfach: Neben der Veröffentlichung von Fotos in den Social Media Kanälen, eigenen Berichten über ihre Aktivitäten sowie der Bereitschaft zu Fotoshootings wünscht sich DYNAFIT vor allem kreative Laufsportler, die sich mit der Bergsportmarke identifizieren können und sich in der Trail-Community engagieren. Neben Ruhm und Ehre winken obendrein eine komplette Ausrüstung sowie kostenlose Startplätze bei internationalen Trail-Wettkämpfen. Wer mitlaufen will, bewirbt sich unter: www.sportalpen.com