News – Garmin fenix 5 Plus-Serie Die fünfte Smartwatch am Arm jetzt noch smarter

Mit der fēnix 5 Plus-Serie gibt es kein Halten mehr: Die neue Generation der erfolgreichen High-End-Multisport-Uhr von GARMIN verfügt über zahlreiche vorinstallierte Aktivitätsprofile und eine Vielzahl neuer Features. Das macht sie zum idealen Trainingsbegleiter für Sportler und zur smarten Alltagsuhr für alle, die einen aktiven Lebensstil verfolgen. Der integrierte NFC-Chip mit Garmin Pay verwandelt die Uhr in einen Geldbeutel am Handgelenk. Das kontaktlose Bezahlen ist jetzt auch in Deutschland möglich. Bargeld mitschleppen war gestern.

Doch das stilvolle Kraftpaket kann noch mehr: Gekoppelt mit Bluetooth-Kopfhörern, sorgt der integrierte Musikplayer mit Platz für bis zu 500 Songs ab jetzt für noch mehr Spaß und Motivation. Deezer Premium-Nutzer können außerdem zukünftig Offline-Playlisten auf die Uhr übertragen. Alle fēnix 5 Plus-Modelle sind mit vorinstallierten TopoActive Europe-Karten ausgestattet und bieten somit jederzeit Orientierung oder die Möglichkeit, sich navigieren zu lassen. Ab sofort erhältlich in 15 verschieden Varianten: fēnix 5S Plus: 42mm (UVP: ab 699,99 €), fēnix 5 Plus: 47mm (UVP: ab 699,99 €) oder fēnix 5X Plus: 51mm (UVP: ab 849,99 €)

Garmin fenix 5 Plus-Serie – die wichtigsten Neuerungen und Features im Überblick:

Neu: Integrierter Musikspeicher für bis zu 500 Songs

Neu: Garmin Pay für bargeldloses Bezahlen (in Deutschland mit den Partnern VIMpay & Mastercard)

Neu: Vorinstallierte TopoActive Europe-Karten mit Trendline-Popularity und Round-Trip-Routing zum Radfahren und Laufen auf allen Modellen

Neu: Climbpro-Funktion für mehr Informationen zum bevorstehenden Anstieg während des Trainings

Neu: fēnix 5X Plus mit Puls Ox Sensor am Handgelenk zum Überwachen der Blutsauerstoffsättigung

– Umfangreiche vorinstallierte Aktivitätsprofile und HF-Messung am Handgelenk

– Hochauflösendes und leicht ablesbares Chroma Farbdisplay (1,2-Zoll)

– Connected Features, wie z.B. Smart Notifications und Wetter

– QuickFit Armbänder in neuen Farben für ein schnelles Wechseln ohne Werkzeug

– Bis zu 20 Tage Akkulaufzeit im Smartwatch Modus und bis zu 33 Stunden ohne Aufladen im GPS-Modus bei der 5X Plus (bei der 5s Plus sind es 7 Tage bzw. 11 Std. und bei der 5 Plus 12 Tage bzw. 19 Std.)

– alle Modelle sind bis zu 100 Meter wasserdicht

Quelle: Garmin

