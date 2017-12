News – W. L. Gore & Associates (Gore) Neu – GORE-TEX® INFINIUM™ für Urban-Outdoorer und Lifestyle-Kunden

Seit mehr als 40 Jahren steht die Marke GORE-TEX® für funktionale, wasserdichte und atmungsaktive Outdoor-Bekleidung. Nun geht der US-Amerikanische Textilspezialist einen Schritt weiter und ergänzt die bestehende Marke GORE-TEX® um die neue Produktmarke GORE-TEX® INFINIUM™. Unter dem neuen Lable werden künftig alle Produkttechnologien geführt, die jenseits von „wasserdicht und atmungsaktiv“ positioniert sind. Weitere Infos gibt’s demnächst auf der offiziellen Website unter: www.gore-tex.de

Neue Textil-Technologien für Urban-Outdoorsportler und Lifestyle-Kunden

Damit will W. L. Gore & Associates (Gore) sich vor allem an all jene Kunden richten, die einen aktiven Lifestyle pflegen und den Fokus auf funktionelle Kleidung legen. Erkennbar sind die neuen GORE-TEX® INFINIUMTM Produkte in Zukunft am „weißen Diamantlogo”, während die wasserdichten Innovationen weiterhin mit dem „schwarze Diamantlogo“ versehen werden. Dabei handelt es sich um neue Technologien sowie eine neue Art von Bekleidung, Schuhen und Accessoires. So entstehen in Zusammenarbeit mit diversen Partnern neue Jacken, Schuhe und Accessoires, die überall dort zum Einsatz kommen, wo „Wasserdichtigkeit“ bei der Wahl der Funktionskleidung nicht unbedingt an oberster Stelle steht. Während viele Konsumenten den verschiedenen Arten des Outdoorsports wie etwa Wandern oder Skifahren nachgehen, steigt zunehmend die Nachfrage nach funktionaler Kleidung für den Alltag im urbanen Umfeld.