News – Helly Hansen Winterkollektion 2017/18 Life Pocket – längere Akku-Laufzeit und eine Freeride-Klamotte als Belohnung

Hand aufs Herz, auch wenn wir als Outdoor-Fanatiker am liebsten abseits von jeglichem Trubel unterwegs sind, greifen wir doch immer häufiger zum Handy, um unsere Erlebnisse draußen an der frischen Luft in Form von Bildern, Selfies und Videos festzuhalten. Instagram und Facebook sind ständige Begleiter auf Tour und werden von vielen Bergsportlern rege benutzt – sei es, um unterwegs Freunden zu schreiben, unsere Communities über coole Abenteuer auf dem Laufenden zu halten oder einfach nur für uns selbst zu dokumentieren. Immer getreu dem Motto: „Sharing is caring“.

Aber was, wenn bei heftigen Minusgraden plötzlich der Akku versagt und die Kälte den Saft aus unseren digitalen Helden zieht? Dann ist Frust vorprogrammiert. Nicht ohne Grund heißt es doch immer, wenn man im Winter draußen oder auf der Ski-Piste unterwegs ist, dass man das Mobiltelefon möglichst nah am Körper tragen soll, damit die Batterien von Handy, GoPro und Co. nicht allzu schnell schlapp machen. Ob man es glaubt oder nicht, es existiert sogar ein Begriff für die Angst, ohne Handy auskommen zu müssen. Gegen diese sogenannte No-Mobile-Phone-Phobia (Nomophobie) haben die norwegischen Outdoor-Spezialisten von Helly Hansen gemeinsam mit Primaloft und findigen Forschern der NASA eine neue Brusttaschen-Technologie entwickelt, welche dank bester Isolationswerte zu einer erhöhten Akku-Laufzeit beitragen soll.

Life Pocket – alles andere kommt gar nicht in die Tasche

Mit Blick auf den angekündigten Jahrhundertwinter und den vorhergesagten enormen Minustemperaturen dürfte die neue „Life Pocket Technologie“ das Herz vieler Freeride- und Skitouren-Fans höher schlagen lassen. Gut fünfzig Prozent der neu vorgestellten oder überarbeiteten Jacken der neuen Herbst-Winter-Kollektion von Helly Hansen werden dann über ein spezielles Brusttaschen-Design verfügen, das den Akku des Smartphones oder anderer mobiler Endgeräte schonen und dadurch für eine längere Batterie-Laufzeit sorgen soll. Das verspricht zumindest das innovative Aerogel, welches erstmals auf der diesjährigen internationalen Sportmesse, der ISPO München, vorgestellt wurde. Dieses einzigartige Material bietet demnach einen zwei- bis dreimal höheren Wärmerückhalt als herkömmliche Materialien.

Es besitzt eine extrem niedrige Dichte und verfügt dementsprechend über äußerst flexible und extrem leichte Eigenschaften. Genau diese machen es zu einem der aktuell besten Isolatoren. Entwickelt wurde es ursprünglich von der NASA, um elektronische Geräte vor den extremen Temperaturen im Weltraum zu schützen. Der Textilspezialist hat das „Wundergel“ weitergedacht und für den Einsatz in Outdoor-Klamotten optimiert. Hierfür wird das sogenannte Aerogel auf der Außenseite des Gewebes aufgebracht und mit einem Laminat auf der Innenseite zum Schutz vor dem Schweiß des Skifahrers kombiniert. Dadurch bleibt die Wärme in der Brusttasche und die darin kondensierende Feuchtigkeit sowie die Flüssigkeit in der Batterie können nicht mehr gefrieren – und das angeblich bis zu einer Temperatur von sage und schreibe -28 Grad! Grund genug, dass Helly Hansen mittlerweile auch darüber nachdenkt, die neue Technologie auch in andere Segmenten wie zum Beispiel für städtische oder arbeitstechnische Bekleidung nachdenkt.

Freeride-Jacke als Belohnung für Action-Fotos und Selfies

Man darf also gespannt sein, ob die angekündigte Weltneuheit von Helly Hansen tatsächlich dafür sorgt, dass wir uns in Zukunft wieder mehr auf den Powder konzentrieren können anstatt ständig an unsere Handy-Akkus zu denken. Und da Probieren bekanntlich über Studieren geht, verlost Helly Hansen unter allen Outdoor-Fanatics eine mit der Life Pocket® ausgestattete Freeride-Jacke aus der aktuellen Winterkollektion 2017/18. Alles was ihr dafür tun müsst, ist bis spätestens 25. Oktober 2017 ein Selfie oder Action-Foto von euch beim Freeriden, Skifahren, Snowboarden, Skitourengehen oder Schneeschuhwandern auf der offiziellen Helly Hansen Facebook Fanpage hochzuladen und einen Kommentar zu hinterlassen. Hier geht’s direkt zur Fanpage: