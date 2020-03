Ab sofort stellt die IST-Hochschule für Management unter dem Namen „Studium für alle“ ausgewähle Lehrinhalte aus verschiedenen Studiengängen und Weiterbildungen kostenlos und frei zugänglich zur Verfügung. Damit soll vor allem auch Sportlern und Mitarbeitern aus der Sportbranche die Möglichkeit geboten werden, sich gratis weiterzubilden und so die aufgrund der Corona-Krise notwendige “Zwangspause” sinnvoll zu nutzen. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Brancheninsider, interessierte Laien, aber auch Schüler, die Einblicke in verschiedene potenzielle Arbeitsfelder bekommen wollen. Weitere Infos zu den einzelnen Studiengängen und Weiterbildungen findet ihr unter: www.ist.de/studiumfueralle

Online-Vorlesungen, Podcasts, Web Based Training etc.

Seit über 30 Jahren bietet das IST-Studieninstitut Weiterbildungen im Fernunterricht an. Seit jeher sind dabei moderne Lehrmethoden im Fokus. Diese stehen nun in Teilen für alle Interessierte zur Verfügung. So wurde ein fiktiver Studiengang ins Leben gerufen, der Inhalte aller Fachbereiche beinhaltet. So setzt sich das frei zugängliche Angebot aus Modulen der Richtungen „Sport & Management“, „Kommunikation & Wirtschaft“, „Fitness“, “Gesundheit & Wellness“ sowie „Tourismus & Hospitality“ zusammen.

Das Programm für die Studierenden der IST-Hochschule und des IST-Studieninstituts wurde schon in den vergangenen Wochen angepasst, so dass die üblicherweise ergänzenden Präsenzphasen und Prüfungen nun größtenteils von zuhause aus absolviert werden können. Die neu frei zugänglich zur Verfügung stehenden Inhalte stellen einen Querschnitt durch die Lehrmethoden des IST dar. Es werden sowohl Online-Vorlesungen und Web Based Training, als auch Podcasts, digitale Studienhefte und weitere Lehrvideos angeboten.

Fachbereich „Sport & Management”

Online-Vorlesung: Sportdirektor in der Praxis mit Fredi Bobic, Sport-Vorstand Eintracht Frankfurt

Online-Vorlesung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Sport mit Sven Froberg, Leiter Marketing- und Unternehmenskommunikation VfL Wolfsburg

Online-Vorlesung: Vermarktung im digitalen Zeitalter mit David Görges, ehemaliger Digitalchef Borussia Dortmund

Studienheft: Mitglieder- und Fanmanagement

Studienheft: Krisenkommunikation im Sport

Studienheft: Medienrechte und Vermarktungsstrukturen im Fußball

Web Based Training: Prüfungsvorbereitung „Fußballmanagement“

Video: Coping Corona-Virus

Video: Corona-Spezial Expertenmeinungen

Kommunikation & Wirtschaft

Web Based Training: Mitarbeiterführung und Kommunikation

Online-Vorlesung: Gesprächstechniken

Online-Vorlesung: Grundlagen der Kommunikation

Online-Vorlesung: Konfliktpersonen

Studienheft: Mitarbeiterführung und Kommunikation

Fachbereich „Fitness“

Web Based Training: Trainings- und Bewegungslehre

Online-Vorlesung: Rückenmuskulatur

Online-Vorlesung: Schultergelenksmuskulatur

Online-Vorlesung: Die Wirbelsäule

Studienheft: Trainings- und Bewegungslehre

Video: Muskelpartien im Fokus

Web Based Training: Anatomie

Online-Vorlesung: Herz-Kreislauf-System

Online-Vorlesung: Immunsystem

Online-Vorlesung: Einführung Wearables

Online-Vorlesung: Wichtige Parameter

Online-Vorlesung: Fitnesstests in Wearables

Online-Vorlesung: Training mit Wearables

Multiple-Choice-Test inkl, Lösungen

Fachbereich „Gesundheit & Wellness

Online-Vorlesung: Essen und Psyche

Online-Vorlesung: Die zehn besten Lebensmittel

Online-Vorlesung: Sporternährung

Online-Vorlesung: Einführung in Ashtanga Yoga

Online-Vorlesung: Atmung

Online-Vorlesung: Meditation

Online-Vorlesung: Wellnesstrends

Web Based Training: Saunameister

Studienheft: Stressreduktion und -regulierung durch Entspannungsmethoden und Bewegungsformen

Fachbereich „Tourismus & Hospitality“, Modul „Gastronomie“

Online-Vorlesung: Kalkulation gastronomischer Leistungen

Online-Vorlesung: Alternative Speisekonzepte

Podcast: Zeitmanagement – Spagat zwischen Operative und Administrative

Studienheft: Spezifisches Management im Gastgewerbe

Fachbereich „Tourismus & Hospitality“, Modul „Tourismus“

Online-Vorlesung: Grundlagen des Destinationsmanagements

Online-Vorlesung: Problemfelder des Destinationsmanagements

Online-Vorlesung: Strategisches Destinationsmanagement

Online-Vorlesung: Interview Düsseldorf Tourismus GmbH

Online-Vorlesung: Interview Reiseleitung

Länderkunde: Skandinavien

Länderkunde: Bermudas

Länderkunde: Kanada

Online-Vorlesung: Beschwerdemanagement

Studienheft: Tourismuspolitik

Studienheft: Angebots- und Nachfragestrukturen