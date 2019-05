Jack Wolfskin verkündete jüngst, dass der Outdoor-Spezialist ab dem 1. Juli 2019 mit Felix Neureuther gemeinsame Wege geht. Der Ski-Weltmeister und dreizehnfache Weltcupsieger zählt trotz seines Rücktritts vom offiziellen Rennzirkus zu einem der beliebtesten Sportler in Deutschland und genießt in einer breiten Öffentlichkeit größte Anerkennung.

Im Fokus der Kooperation steht neben den der intensiven Zusammenarbeit in den Bereichen Outdoorbekleidung, -schuhe und -ausrüstung auch das Thema Nachhaltigkeit. Mithilfe des langfristig Engagements wollen die Idsteiner ihre Vorreiter-Rolle und herausragende Kompetenz bei nachhaltigen Innovationen untermalen. Im Rahmen der Partnerschaft soll der ehemalige Ski-Rennsportler zudem an der Produktentwicklung im Skibereich mitwirken und seine umfassende Erfahrung im alpinen Ski-Segment in die neue Winterkollektion 2020 mit einbringen.

