News – Katadyn Gruppe 360° Outdoor Kitchen – Das Rundum-Sorglos Paket für alle Outdoor-Enthusiasten

Sind wir mal ehrlich wer hat das nicht gerne, den Service aus einer Hand, die All-in-One Lösung, das All-inclusive-Paket. In vielen Bereichen finden wir dieses Konzept, es ist unkompliziert und in der Regel mit wenig Aufwand verbunden. Auch für den Outdoor-Bereich gibt es Beispiele dafür: Eines davon ist die Katadyn Gruppe, eine global agierende Schweizer Unternehmensgruppe, die sich auf das Themenfeld autarker Nahrungs- und Trinkwasserverorgung spezialisiert und rund 200 Personen in Europa, Asien und den USA beschäftigt.

“Das Gute besser machen!”, so lautet denn auch die Maxime des Unternehmens, dessen vielfältiges Angebot von Produkten zur Wasseraufbereitung und gefriergetrockneter Spezialnahrung über Outdoor-Küchenutensilien bis hin zu landbasierten Wasserentsalzungsanlagen oder Spezialdesinfektionsanlagen für die Industrie reicht. Auch humanitäre Hilfsorganisationen und Militärs zählen seit Jahren zum festen Kundenkreis der Schweizer. Wir stellen euch die Firmengruppe mit Hauptsitz in Kemptthal/Zürich und die drei wichtigsten Subbrands kurz vor.

360° Outdoor Kitchen – Rundum versorgt für jedes Abenteuer

Es muss nicht immer der weite Trip in die Berge oder die entlegensten Gebiete sein. Wer ohne viel Aufwand und große Kosten die Natur erleben möchte, kann sein Miniabenteuer oft gleich vor der eigenen Haustür beginnen – ganz gleich ob am Wochenende oder nach Feierabend. Für Abenteuerfeeling ohne Entbehrungen sorgt die 360° Outdoor Kitchen der Katadyn Gruppe: Zuverlässige Wasserfilter, leistungsstarke Kocher und gefriergetrocknete Mahlzeiten bieten das ideale Versorgungspaket für die kleinen und großen Unternehmungen und zeigen, dass “Outdoor” auch unkompliziert, hochwertig und kostengünstig möglich ist.

Die drei wichtigsten Outdoor-Brands der Katadyn Gruppe sind unter der „360° Outdoor Kitchen“ miteinander verknüpft und bieten Outdoor-Enthusiasten das perfekte Rundum-Versorgungspaket zum Thema Essen und Trinken im Freien. Die Marke Optimus steht dabei seit über einem Jahrhundert für zuverlässige Outdoor-Kocher und cleveres Kochzubehör. Nach dem Leitsatz «Making Water Drinking Water» entwickelt und fertigt Katadyn portable Wasserfilter und Entkeimungsmittel. Sicheres Trinkwasser wird damit auch in den entlegensten Regionen zur Selbstverständlichkeit. Unter dem Namen Trek’n Eat werden hingegen wohlschmeckende, auf die Energiebedürfnisse aktiver Menschen zugeschnittene und gefriergetrockneten Mahlzeiten für unterwegs angeboten.

Katadyn Hiker Pro & BeFree Wasserfilter – making water drinking water, anytime, everywhere!

Der Hiker Pro versorgt seit Jahren sowohl Reisende als auch Outdoor-Enthusiasten aus aller Welt mit sicherem und erfrischendem Trinkwasser. Nun kommt der Hiker Pro im neuen transparenten Design auf den Markt, damit Wasserfluss und Filtervorgang direkt nachverfolgt werden können – vom ersten Pumpen bis zum letzten Tropfen. Der Hiker Pro Wasserfilter ermöglicht eine bedenkenlose Wasserversorgung unterwegs – sei es beim Reisen, Wandern oder Trekken. Mit seinem 0,2 Mikron Filterelement aus Glasfaser hält der Filter Protozoen und Bakterien zurück, während Aktivkohle im Kern gefährliche Chemikalien adsorbiert und für einen frischen Geschmack sorgt. Die große Filteroberfläche vereinfacht das Pumpen und ermöglicht eine schnelle Aufbereitung von rund einem Liter Wasser pro Minute.

Über Schnellkupplungen kann das gereinigte Wasser auch direkt in eine Trinkflasche oder Trinkblase geleitet werden. Ein mitgelieferter Filterschutz sowie ein Vorfilter erhöhen die Lebensdauer des bedienungsfreundlichen Hiker Pro, mit dem bis zu 1150 Liter frisches Wasser aufbereitet werden können. Mit einem Gesamtgewicht von nur 429 Gramm (inkl. Zubehör) und seinen platzsparenden Abmessungen lässt sich der mobile Filter bequem in jedem noch so vollgepackten Tourenrucksack transportieren. Er ist auf den Wasserbedarf von 1-2 Personen ausgelegt und ab Januar 2018 auch im transparenten Design erhältlich. Preis: 89,95 Euro (UVP).

Der BeFree, das mobile und komptakte Filtersystem von Katadyn, eignet sich hervorragend für die direkte Wasserversorgung aus Bächen oder Seen, wenn auf Wanderungen oder dem Kurz-Urlaub am langen Wochenende der Durst kaum zu stillen ist. Der flexible Trinkbeutel mit integriertem Wasserfilter ist bei jeder unserer Touren im Rucksack. Wir haben den portablen Durstlöscher bereits getestet, mehr erfährst du hier.

Übrigens kaufte die Katadyn Gruppe im Juli 2017 SteriPEN – die perfekte Ergänzung zur chemischen Trinkwasseraufbereitung und Filtration, die bereits durch Micropur und Katadyn Wasserfilter gegeben sind. Die portablen UV-Wasserentkeimer eignen sich perfekt für Outdoor Abenteuer und Reisen.

Trek´n Eat Fertignahrung – “Food for your outdoor life” ab sofort in neuem Gewand

Mit einem europaweiten Re-Design der Trek’n Eat Verpackung will die Katadyn Gruppe die Präsentation, Produktauswahl und Zubereitung der Trekking-Mahlzeiten deutlich vereinfachen. Der optimierte Look hilft zum einen dabei, die verschiedenen Menükategorien auf den ersten Blick zu unterschieden und bietet andererseits zusätzliche Informationen sowie Bedienelemente für einen unkomplizierten Genuss im Freien.

Im Vordergrund des Relaunchs stehen ein natürlicher, frischer Look der Verpackung sowie eine klare Kommunikation der einzelnen Zutaten und Nährstoffangaben. So sind nun auch eventuell enthaltene Allergene sofort ersichtlich.

In dem übersichtlichen Informationsfeld vereinfachen zudem neue, farbcodierte Icons die intuitive Auswahl von Frühstück, Fleisch- und Fischgerichten, vegetarischen Mahlzeiten und Desserts. Laktose- und glutenfreie sowie vegane Mahlzeiten können ebenfalls sofort identifiziert werden. Ein zusätzliches Update erhielten die Convenience-Funktionen: Eine optimierte Kennzeichnung der Füllmenge sowie eine zweite, tiefere Laserperforation sorgen für ein leichteres Handling bei der Zubereitung und ein komfortableres Essen aus der Tüte. Die neu gestaltete Rückseite veranschaulicht die Zubereitung der Gerichte. Alle Anweisungen, Zutaten und Allergene sind darüber hinaus in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch) gekennzeichnet.

Egal bei welcher unserer Unternehmungen, sei es auf den Trails von Neuseeland, der Transalp mit Bike und Zelt oder nur eine gemütliche Biwak-Tour am Wochenende. Geht es um unkomplizierte, platz- und gewichtssparende Nahrungsversorgung fiel und fällt unsere Wahl immer auf die gefiergetrocknete Fertignahrung von Trek‘n Eat.

Denn damit kannst du dich auf eine nahrhafte, ausgeglichene und Energie-liefernde Mahlzeit freuen, die dich satt und zufrieden macht. Vergiss unappetitliche Konservierungsmittel, künstliche Farbstoffe und Geschmacksverstärker: Denn die in Deutschland hergestellten Trek‘n Eat Produkte sind hochqualitativ, wasserdicht sowie wiederverschließbar verpackt und einfach nur unglaublich lecker.

Optimus – zuverlässige Kocher & Topfsets seit 1899

Seit über einem Jahrhundert steht der Name Optimus für zuverlässige Outdoor-Kocher und cleveres Kochzubehör. Für viele anspruchsvolle Anwender sind die innovativen Gas-, Benzinkocher und Hybridkocher von Optimus stets erste Wahl – und das aus gutem Grund: Denn ganz gleich ob altbewährt oder superleicht, ob beim Camping, der Biwaktour oder auf Expedition – die (stil)sicheren Outdoor-Küchen werden schnell zum Herzstück der Ausrüstung und sind ein verlässlicher Motor für jedes noch so große Abenteuer.

Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen Gaskocher und einem passenden Topfset für lange Trekking-Touren ist, der sollte sich den Testbericht zum Optimus Vega Kocher und dem Terra HE Topfset auf jeden Fall durchlesen. Denn beides war Herzsück der Outdoor-Küche von Vroni und Veit auf ihrem zweimonatigen Outdoor-Trip durch Neuseeland. Während ein Teil der aF-Redaktion auf großer Reise war, hat Mitch ein wahres Traumpaar für jede Outdoor-Küche genauer unter die Lupe genommen. Wie gut sich der Polaris Optifuel Kocher und der Terra Xpress HE Cooking Pot auf Touren und Unternehmungen in den Bergen oder im Hochgebirge eignet, kann man in seinem Testbericht nachlesen.

Optimus Accessories – das perfekte Besteck für alle Fälle

Aber nicht nur sauberes Trinkwasser, Kocher, Töpfe und Pfannen sind für die Verpflegung auf Tour von essentieller Bedeutung. Ebenso sorgen die Kleinigkeiten für das letzte Quentchen an Entspannung und Wohlbefiinden. Genau deshalb zählt ein multifunktionales Besteck ebenso in jede gute Outdoor-Küche wie der portable Herd und das zugehörige Kochgeschirr.

Denn neben zuverlässigen Outdoor-Kochern und cleveren Kochgeschirr hat Optimus auch das nötige Werkzeug für eine zivilisierte Nahrungsaufnahme im Sortiment. Sei es nun ein komplettes Besteck-Set oder ein Spoon/Spork, für jeden Geschmack und die unterschiedlichsten Vorlieben ist etwas dabei.