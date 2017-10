News – Legs of Steel Skifilm mit Felix Neureuther feiert am 21. Oktober Weltpremiere in München

Die deutsche Skifilm-Produktionsfirma „Legs of Steel“ stellt am 21. Oktober 2017 in der Alten Kongresshalle in München erstmals ihr neuestes Projekt vor: Die Dokumentation „Same Difference“ verlässt getreu ihrem Motto: „Ein Film über Skifahrer“ die ausgetretenen Pfade klassischer Skifilme und bietet einen einzigartigen Einblick in die gesamte Vielfalt des Skifahrens. Neben zahlreichen bekannten Freeridern und Freestylern ist im siebten Film der Legs of Steel – Crew auch Felix Neureuther zu sehen. Der deutsche Skirennläufer bringt neben den spektakulären Tiefschneeschwüngen der Freerider und den artistischen Tricks der Freestyle-Fahrer eine weitere aufregende Facette des Skisports in den Film mit ein.

SAME DIFFERENCE – ein Film von und über Skifahrer

Folge Alpinskistar Felix Neureuther durch eine harte Wettkampfsaison voller Höhen und Tiefen. Erlebe Fabian Lentsch und Sven Kueenle bei ihren Expeditionen ins Nervenzentrum des Freeridens, nach Alaska. Werde Zeuge wie die Freestyler um Paddy Graham versuchen, die Schwerkraft zu überwinden und den größten Kicker aller Zeiten zu stehen. Alle Infos zum Film und in welchen Kinos dieser über die Leinwand flimmert, gibt’s auf der offiziellen Website von Legs of Steel unter: www.legsofsteel.eu