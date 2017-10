News – LOWA Herbst-/Winterkollektion 2017/18 „Urban-Outdoor“ ist und bleibt im Trend – bevorzugt in Oliv

Der Trend „Urban-Outdoor“ ist in aller Munde und wird laut des Traditionsschusters LOWA auch in der kommenden Wintersaison ein wichtiges Thema bleiben. Vor allem trendige Freizeitschuhe stehen derzeit hoch im Kurs. Diese sind zwar äußerst komfortabel, verfügen aber dennoch über eine rutschfeste Sohle und bieten jederzeit optimalen Wetterschutz. Mit der neuen Herbst-/Winterkollektion 2017/18 wollen die Jetzendorfer genau dieses Produktsegment bedienen. Hierfür wurde das ohnehin umfangreiche Sortiment um weitere Modelle erweitert, die bei jedem Wetter zum Einsatz kommen – sei es im Alltag oder auf Reisen. Besonderer Fokus liegt dabei auf Outdoorschuhen, die speziell für die Übergangszeit entwickelt wurden. Auch das Segment „All Terrain Sport“ (ATS) wird weiter ausgebaut. Oliv gilt dabei als DIE Trendfarbe im Bereich der Herrenmodelle, während die Farbe bei den Damen eher in einer helleren Variante zu sehen ist und durch diverse Design-Elemente noch untermalt wird. Wir stellen einige Highlights aus der neuen Kollektion von LOWA kurz vor, die ab sofort im Handel verfügbar sind.

ISARCO III GTX® MID & OSLO II GTX® MID – sammeln Pluspunkte bei Minsugraden.

Regenwetter und klirrende Kälte auf dem Weg zur Arbeit – die kalte Jahreszeit zeigt sich in der Stadt oft von ihrer ungemütlichen Seite. Wer jetzt kalte Füße bekommt, hat definitiv etwas falsch gemacht. Dass es auch anders geht, beweisen die gefütterten Herrenschuhe ISARCO III GTX® MID und der OSLO II GTX® MID, die nicht nur durch ihren markanten Urban-Outdoor-Look überzeugen, sondern auch funktional wärmstens zu empfehlen sind. Wer an nasskalten Herbsttagen lieber leichtfüßig durch die Gegend stapfen möchte, ist mit den beiden MID-CUT-Schuhen im modernen Casual-Look flexibel unterwegs. Damit dennoch jeder Schritt perfekt sitzt, sorgt die angespritzte Sohle für jede Menge Komfort und optimalen Halt auf jedem Untergrund. Bei knackigen Temperaturen hält das atmungsaktive GTX®-Partelana-Futter die Füße schön warm und bietet Schutz vor Wind und Wetter. Aber auch das strapazierfähige Außenmaterial aus robustem Nubuk oder Spaltleder bzw. gewachstem Canvas macht die modernen Winterboots zu perfekten Begleitern im Alltag. Gerade der weiche Schaft mit Loden, handgestickte Nähte und modische Details wie Lederpatches hinterlassen einen edlen Eindruck – nicht nur im Schnee. Größen: 6,5 – 13/14; Gewicht pro Paar (UK 8): 1.060 g / 1.120 g

CALCETA II GTX® Ws, BARINA II GTX® Ws, ALBA II GTX® Ws – schön anzusehen und wohlig warm.

Warum soll ein Winterstiefel die meiste Zeit des Jahres im Schrank versauern? Dass es auch anders geht, beweisen die drei modischen Trendsetter CALCETA II GTX® Ws, BARINA II GTX® Ws und ALBA II GTX® Ws. Die beliebten Freizeitschuhe sind optimal geeignet für die nasskalte Jahreszeit und stechen dank der zahlreichen modischen Details wie Lederpatches, Ziernähte oder in das Material eingeprägte Designelemente aus der grauen Masse heraus.

Auch die Sohle wurde in puncto Optik nochmals überarbeitet und fällt nun deutlich flacher aus, ohne dabei den optimalen Halt auf jedem Untergrund zu verlieren. Damit die empfindlichen Füße selbst bei knackigen Temperaturen bestens geschützt bleiben, sind die Stiefel zudem mit einer weichen Partelana-GTX®-Fütterung ausgestattet. Diese sorgt nicht nur für kuschelige Wärme, sondern ist obendrein auch noch wasserdicht und atmungsaktiv. Und damit die Winterstiefel nicht nur im Alltag zum Einsatz kommen, sind das verarbeitete Leder und die Textileinsätze überaus robust. Größe: 3,5 – 9; Gewicht pro Paar (UK 5): 950 g, 930 g bzw. 860 g.

MADDOX GTX® LO Ws, MADDOX GTX® LO – damit läuft es sich wie geschnürt.

Wenn aus einem kurzen Spaziergang doch einmal eine ausgedehnte Trainingsrunde wird, dann ist der MADDOX GTX® LO der perfekte Begleiter für nasskalte Tage im Herbst oder im Winter. Nur noch die Speed-Lacing-Schnürung kurz festgezogen und schon kann es losgehen – bei jedem Wetter und in jedem Gelände. Der leichte und hochatmungsaktive Multifunktionsschuh ist mit einer doppelt angespritzten LOWA-DynaPU®-Sohle ausgestattet, die selbst bei härtesten Bedingungen zuverlässigen Komfort bietet. Für zusätzliche Stabilität in anspruchsvollem Terrain sorgt die innovative LOWA-MONOWRAP®-Technologie. Mindestens genauso hart im Nehmen ist auch das atmungsaktive Mesh-Material. Dank der darin eingearbeiteten GORE-TEX® Membran ist der sportliche Halbschuh nicht nur wetterfest, sondern sorgt bei schweißtreibenden Aktivitäten ebenso für konstant trockene Füße. Auch sonst läuft es sich mit dem atmungsaktiven Multitalent wie geschnürt, denn mit der praktischen Speed-Lace-Technologie kann das Multitalent schnell und einfach an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Der luftig leichte und wasserdichte Sportschuh fühlt sich somit in jedem Terrain pudelwohl und sammelt dank griffiger LOWA-Enduro-Evo-Sohle am Ende jeder Tour garantiert mehr Kilometer als anfangs geplant waren. Größe: 6,5 – 12/13 I 3,5 – 9; Gewicht pro Paar (UK 8 I 5): 720 g bzw. 590 g.