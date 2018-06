News – OutDoor 2018 outdoor.markt Trophy – LOWA ist Marke des Jahres 2018

Die diesjährige outdoor.markt Trophy geht an den Traditionsschuster aus Jetzendorf und macht LOWA beschehrt LOWA damit bei der Wahl zur „Marke des Jahres 2018“ einen ersten Platz. In der Kategorie „Stärkste Outdoor-Marke des Jahres“ standen insgesamt 15 verschiedene Marken zur Wahl, die von einer Fachjury vorab bestimmt wurden. Im Anschluss konnten die Leser des Magazins outdoor.markt per Voting ihre Stimme abgeben. Als Bewertungskriterien wurde die Ausstrahlung und Anziehungskraft sowie das Ansehen beim Kunden und im Markt zugrunde gelegt.

Über LOWA und die outdoor.markt Trophy

Die LOWA Sportschuhe GmbH fertigt seit 1923 Schuhe für den Berg-, Outdoor- und Travel-Bereich. Was mit einer kleinen Produktion handgefertigter Haferlschuhe begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem Unternehmen mit Weltruf und ist seit 1993 Teil der italienischen Firmengruppe Tecnica. Alle Schuhe werden in Europa produziert. Die outdoor.markt Trophy wird seit 2011 im Rahmen der OutDoor-Messe in Friedrichshafen verliehen. Ausgezeichnet werden die stärkste Marke, der kompetenteste und treueste Händler, der innovativste Hersteller, der Aufsteiger des Jahres und die einflussreichste Persönlichkeit in der Outdoor-Branche. Über die drei Kategorien Innovation, Persönlichkeit und Aufsteiger entscheidet eine siebenköpfige Fachjury. Die Gewinner der Kategorien Outdoor-Marke und Outdoor-Händler werden schließlich von den Lesern des Magazins outdoor.markt gewählt.

Quelle: LOWA

