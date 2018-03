News – LOWA Renegade Sonderedition zum 20. Jubiläum des Multifunktionsschuh-Klassikers

Seit 20 Jahren ist der RENEGADE GTX® MID von LOWA nicht mehr aus den Schuhregalen wegzudenken und gilt als Begründer der Produktkategorie “All Terrain Classic”. So gibt es das Universalgenie mittlerweile in über 100 verschiedenen Ausführungen und er gilt als einer der meistverkauften Outdoor-Schuhe Europas. Zum 20-jährigen Jubiläum legt die Jetzendorfer Tradititionsschusterei den Kultschuh als limitiertes Modell neu auf und präsentiert den RENEGADE GTX® MID 20.

Neues Sondermodell mit altbewährter Qualität

Der Jubiläumsschuh besitzt alle Eigenschaften, die zahlreiche Outdoor-Fans an ihm schätzen: So bietet der Multifunktionsschuh dank eines stabilen Schafts aus Nubukleder und einer innovativen Sohlenkonstruktion ein weites Einsatzspektrum und eignet sich dadurch sowohl für Wanderungen auf befestigten Wegen und Pfaden als auch für Spaziergänge, Familienausflüge, zum Fahrradfahren oder einfach im Alltag. Damit die Füße schön trocken bleiben, sorgt das wasserdichte GORE-TEX®-Futter für besten Schutz vor Nässe und optimalen Klimakomfort. Optische Highlights wie die kupferfarbenen Ösen, die dreifarbigen Schnürsenkel und seitliche Prägungen verleihen dem Klassiker zudem einen urbanen, zeitlosen Look.