Die Unterstützung sozialer Projekte zählt seit jeher zur Firmenphilosophie von LOWA. So ging laut Ausage der Jetzendorfer Traditionsschusterei zum Ende 2019 die größte Lieferung des Jahres im Umfang von über 3.000 Paar Schuhen an verschiedene Partnerprojekte auf der ganzen Welt. Neben langjährigen Partnervereinen wie Kenial e.V., Education for all e.V. oder Nepal-Medical-Careflight e.V. ging ein Großteil der jüngsten Schuhspenden (2.760 Paar im Warenwert von über 145.000 Euro) an Projekte der Organisation humedica in Albanien, Moldawien und Rumänien.

Schuhspenden als erster Schritt für ein besseres Leben

„Ein neues Paar Schuhe bedeutet gerade für Jugendliche sehr viel. Neben dem praktischen Nutzen vermitteln sie Wertschätzung und Anerkennung. Etwas, das gerade bedürftige Kinder brauchen, um aus dem Armutskreislauf auszubrechen. Wir sind dankbar für die Kooperation mit LOWA, die bedürftigen Familien diese Stütze bildet“, so Heinke Rauscher, Geschäftsführerin von humedica.

Darüber hinaus unterstützte LOWA auch langjährige Partner-Organisationen. So gingen an Kenial e.V. insgesamt 340 Paar Schuhe für Projekte in Kenia, Kirgistan, Äthiopien und der Ukraine. Die Organisation Education for all e.V. durfte sich über 100 Paar neue Schuhe freuen und der Nepal-Medical-Careflight e.V. brachte 230 Paar neue Kinderschuhe dorthin, wo sie dringend benötigt werden.