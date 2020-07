Welcher Schuh ist perfekt für mich? Wo finde ich Tipps zum Wandern? Welche Service-Leistungen kann ich bei LOWA in Anspruch nehmen? All diese Fragen werden auf der neuen Website der Traditionsschusterei aus dem bayerischen Jetzendorf beantwortet. So hat das Unternehmen seinen offiziellen Markenauftritt im Netz nicht nur überarbeitet, sondern auch noch mit zahlreichen neuen Features ausgestattet – von spannenden Stories bis hin zur digitalen Schuhberatung.

Demnach sind die weltweit beliebten Outdoor-Schuhe selbst Protagonisten zahlreicher Stories – sei es in den unternehmenseigenen Kinder-Comics zum Herunterladen, in spannenden Expeditionsberichten der LOWA-Athleten oder in den diversen Social Media Accounts. Hinzu kommt ein umfangreicher Service-Bereich rund um die eigene Produktwelt. Damit geht der Berg- und Lifestyleschuhspezialist einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung globaler Markenpräsenz in über 75 Märkten. Umgesetzt wurde die Website gemeinsam mit der Agentur ADVERMA aus Rohrbach. Klickt euch doch einfach mal rein, es lohnt sich: www.lowa.com