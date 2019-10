Der Extrembergsteiger und Profi-Alpinist Dani Arnold stellte am 5. September 2019 an den Drei Zinnen in Südtirol eine neue Rekordzeit auf. Der Klettersportler konnte die 550 Meter lange, teils überhängende Nordwand der großen Zinne über die Comici-Dimai-Route in gerade einmal 46 Minuten und 30 Sekunden besteigen. Damit hält der 35-Jährige an vier der sechs großen Nordwände Europas den Speed Rekord. Mehr Infos zu Dani Arnold und seinen Erfolgen gibt’s auf Mammut Stories.

In rund 46 Minuten auf den Gipfel der Großen Zinne

Zur Vorbereitung kletterte der Mammut-Athlet die Comici-Dimai Route gleich drei Mal in einer Seilschaft, um sich optimal auf seinen Speed-Rekord einzustellen. Am 5. September 2019 war es dann soweit und der Extrembergesteiger durchstieg die legendäre Nordwand in den Sextner Dolomiten in Südtirol innerhalb kürzester Zeit. Die Bedingungen waren dabei alles andere als einfach: “Der Fels ist nicht immer ganz fest und aufgrund der vielen Begehungen durch andere Seilschaften etwas speckig“, beschreibt Dani Arnold die Herausforderungen. Während eine erfahrene Seilschaft durchschnittlich sechs bis sieben Stunden für den Aufstieg benötigt, erreicht der 35-Jährige bereits nach rund 46 Minuten sein Ziel und unterbietet damit den bis dahin gültigen Rekord um beinahe 20 Minuten. Auf seinem Weg durch die Nordwand überholt der Schweizer gleich zwei Seilschaften und am Gipfel sogar noch eine weitere. “Dieser Erfolg bedeutet mir sehr viel, gerade weil ich vor weniger als zwei Monaten erst auf meinem ersten 8.000er stand und dementsprechend recht müde bin”. Wie stolz der Urner auf seine Leistung ist, verrät zudem der kleine Zusatz, dass “fast alle grossen Bergsteiger an den Zinnen ihre Spuren hinterlassen haben – und jetzt gehöre ich auch ein wenig dazu.”

Quelle: Mammut

