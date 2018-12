Authentisch, praxisnah, zukunftsweisend: Mit einem komplett überarbeiteten Veranstaltungskonzept will die Messe Friedrichshafen im Sommer 2019 ein ein neues Outdoor-Kapitel aufschlagen. Von Dienstag, 17. bis Donnerstag, 19. September 2019 bieten die Organisatoren mit der OUTDOOR Friedrichshafen ein neues Fachmesse-Format, das gezielt die Interessen des Fachhandels in den Fokus rücken und Marken wie auch Herstellern innovative Beteiligungsmöglichkeiten bieten soll. Die Messe Friedrichshafen ist seit mehr als 25 Jahren Heimat und Treiber der Outdoor-Branche, musste aber jüngst das OutDoor-Format an die Münchner Messe abtreten. Die OutDoor by ISPO findet erstmals vom 30. Juni bis 3. Juli 2019 statt. Weitere Infos gibt’s unter: www.OUTDOOR-Friedrichshafen.de

Authentisches, praxisnahes und zukunftsweisendes Messekonzept

Der neue Claim: “authentisch, praxisnah, zukunftsweisend” unterstreicht die künftige Ausrichtung der OUTDOOR Friedrichshafen. “In einem passenden Umfeld, besonderem Ambiente und mit einzigartigem Service bieten wir authentischen Marken und Händlern eine neue alte Heimat am Bodensee”, erklärt Bereichsleiter Stefan Reisinger. Mit dem Termin Mitte September wurde demnach bewusst einen Veranstaltungszeitraum außerhalb der Haupt-Verkaufssaison und Ferienzeit gewählt. Das Messeteam sieht die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU’s) auf Hersteller- und Fachhandelsseite als Kernzielgruppe. Der Schwerpunkt des Produktangebotes liegt besonders im Hartware-Segment aus den Bereichen Alpinismus, Camping und Caravaning, Wassersport sowie Outdoor-Lifestyle – damit trifft auch die Terminierung der OUTDOOR Friedrichshafen auf ein Zeitfenster, in dem gerade der spezialisierte Fachhandel seine finalen Verkaufsentscheidungen zu diesen Produkten der kommenden Saison treffen möchte.

Zusätzliche Konzeptbestandteile liegen in den Bereichen “Weiterbildung” mit Vorträgen und Workshops, “Trends & Innovationen” mit der Vorstellung von Produkt- und Retail-Awards, Start-Ups und Instituten sowie “Netzwerk-Möglichkeiten” bei Events und Partys in authentischer Bodensee-Kulisse.

Quelle: Messe Friedrichshafen

