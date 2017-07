News – Michi Wohlleben & Markus Hutter Michi Wohlleben klettert „PARZIVAL“(8b) erstmals frei

Am 21. Mai 2017 konnte Michi Wohlleben die Route: „PARZIVAL“ (8b) im schweizerischen Alpsteingebirge (Säntismassiv) erstmals frei klettern. Die 2008 von Markus Hutter und Fabio Lupo eröffnete alpine Mehrseillängen-Tour schlängelt sich durch einen beeindruckend kompakten Plattenpanzer, der von einem großen Dachriegel als Schlüsselstelle unterbrochen wird. Begleitet wurde der Kletter-Profi durch den Erstbegeher persönlich, welcher sich selbst im Jahr 1998 an der unnahbar wirkenden Wand erstamls versuchte. Bei perfekten Bedingungen gelang der Hutter-Wohlleben-Seilschaft nun der finale Durchstieg in perfekter Rotpunkt-Manier.

Die Details zur Kletterroute:

Name der Route: „Parzival“

Ort: Alpsteingebirge (Appenzellerland / Schweiz)

Fels: Westliche Dreifaltigkeit

Schwierigkeitsgrad: 8b (Vorschlag), 6 Seillängen mit 7a+,7b / 7b+ / 7c+ / 8b / 7c / 7a+