News – Millet Touring Xtrem & LD Touring Xtrem Jacket Wintersoftshells par Excellence und atmungsaktive Wärmewunder

Das TOURING XTREM Jacket und das LD TOURING XTREM Jacket aus der Skitouring Linie von Millet sind Wintersoftshells par Excellence und geradezu atmungsaktive „Wärmewunder“. Polartec® Power Shield® mit Highloft‐Innenseite sorgt hier für besten Wärmerückhalt ohne dabei die Atmungsaktivität einzuschränken.

Warme Softshell-Jacken für Skitourengeher

Warm, sitzt perfekt und sieht einfach gut aus: Das TOURING XTREM JKT für Damen und Herren ist ein atmungsaktives „Wärmewunder“, ein Wintersoftshell par Excellance. Das fand auch die Polartec Jury und zeichnete es mit einem Apex Award 2013 aus. Der Clou: Das Highloft auf der Innenseite ist leicht wabenförmig strukturiert. Dadurch entsteht auf der Außenseite eine sehr individuelle Optik – fast schon, als wäre die Jacke gesteppt. Polartec® Power Shield® ist zudem wasserabweisend und stark windabweisend. Unter den Armen und auf der Innenseite der Ärmel kommt ein leichtgewichtiges, dehnbares Polartec® Power Shield® Lightweight zum Einsatz. Die Kapuze ist ebenfalls mit Highloft ausgestattet und lässt sich individuell regulieren.

Der Comfort Flex™ Schnitt sorgt für ideale Bewegungsfreiheit und einen perfekten Sitz. Lange Unterarmbelüftungen mit Reißverschluss, zwei seitliche RV‐Taschen sowie eine leicht zugängliche RV‐Tasche am Oberarm gehören zur Ausstattung der vielseitigen Softshelljacke. Die Armbündchen sind mit Velcro verstellbar, der Jackensaum ist ebenfalls regulierbar. Das Touring Xtrem Jacket kommt in Schwarz mit Acid-grünen Zippern für die Herren und in Schwarz mit türkisen Zippern für die Damen in den Handel. Preis: 379,- Euro (UVP).